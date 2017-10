Formfehler verzögert BRN-Auswertung

BRN © Sven Ellger

Mehr Transparenz fordern, aber nur hinter verschlossenen Türen diskutieren wollen? Dass der Antrag von Linken und Grünen für mehr Transparenz bezüglich der Bunten Republik Neustadt (BRN) am Montagabend im nicht-öffentlichen Teil der Neustädter Ortsbeiratssitzung diskutiert werden sollte, war ein Versehen. Man habe vergessen, ein entsprechendes Häkchen zu setzen. Die Politiker beschlossen daher, den Antrag erst in der kommenden Sitzung am 13. November zu besprechen. Dann dürfen interessierte Bürger zuhören. Das wirbelt aber den Zeitplan durcheinander.

Eigentlich sollte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) dem Stadtrat diesen Monat einen Bericht über die Antragslage und die Gründe der Schwierigkeiten bei der Organisation der BRN 2017 vorlegen. Erstmals hatte das Straßenbauamt die Anträge genehmigt. Im Antrag wird auch gefordert, dass das Sicherheitskonzept jährlich öffentlich vorgestellt wird und dass der Neustädter Ortsbeirat immer in der Januar-Sitzung über den Stand der Organisation des Stadtteilfestes informiert wird. (SZ/sh)

