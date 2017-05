Formel 1 auf dem Wasser Der 35. America’s Cup startet vor Bermuda mit den Herausforderer-Rennen. Sechs Crews kämpfen mit Millionen-Etats.

Leinen los. Hightech-Yachten segeln von Freitag an wieder um die legendäre Silberkanne. © ap

Fliegende Hightech-Boote, dazu muskelbepackte Supermann-Segler und Budgets von mehr als 100 Millionen Euro – der America’s Cup 2017 vor Bermuda verspricht Spektakel pur. Am Freitagabend startet die Königsklasse des Wassersports wieder. Sechs Teams kämpfen um die älteste Sporttrophäe der Welt, die legendäre Silberkanne. „Die Anspannung ist riesengroß. Es werden sehr, sehr enge Rennen“, sagte Jimmy Spithill, Steuermann von Titelverteidiger Oracle USA, kurz vor den ersten Herausforderer-Rennen.

Der 37 Jahre alte Australier, Spitzname Pitbull, machte wenig später mehr als deutlich, dass es für ihn nur ein Ziel gibt – seinen dritten Triumph: „Man kann kaum Worte für den Moment finden, wenn man den Cup berührt. Es macht so süchtig.“ 2013 hatte sich Oracle in einem epischen Finale vor San Francisco auf den letzten Drücker mit 9:8 gegen Neuseeland durchgesetzt. Das Duell ging als eine der spektakulärsten Aufholjagden in die Sportgeschichte ein.

Spannung scheint für die neueste Ausgabe der erstmals 1851 ausgetragenen Regatta erneut garantiert, auch aus Europa droht Gefahr für die erneuten Topfavoriten aus den Vereinigten Staaten. „Im Training hat das schwedische Team Artemis einen sehr guten Eindruck gemacht. Und das britische BAR-Team um Ben Ainslie, einen der erfolgreichsten Olympiasegler der Neuzeit, wird auch kräftig dagegenhalten“, sagte Jochen Schümann, zweimaliger America’s-Cup-Sieger. Auch Neuseeland mit einer ganzen Segelnation im Rücken müsse man außerdem immer auf der Rechnung haben, Japan und Frankreich traut das deutsche Segel-Idol nur Nebenrollen zu.

Im ersten Cup-Abschnitt bis 12. Juni kämpfen die fünf Crews auf ihren 15 Meter langen Rennboliden um die Rolle als Herausforderer. Auch die großzügig vom Milliardär Larry Ellison unterstützten USA nehmen bereits außer Konkurrenz an der ersten Runde vor der malerischen Kulisse im großen Sund vor Bermuda teil, auf dem die Teams teilweise schon seit 2015 testen und Erkenntnisse in die aufwendige Entwicklung ihrer futuristischen Yachten fließen lassen.

Rund 115 Millionen Euro soll beispielsweise das Budget des von Ainslie angeführten Projekts aus Großbritannien betragen. „Wir wollen diesen Job erledigen und den Cup nach Hause bringen“, sagte der 40-Jährige, der ob seiner Verdienste sogar zum Ritter geschlagen wurde. Vor vier Jahren stand er als Taktiker noch in Diensten der Amerikaner und verzeichnete einen entscheidenden Anteil am Comeback-Sieg.

Auch in diesem Jahr wird es eine Herkules-Aufgabe, einen Triumph beim wichtigsten Segel-Event der Welt zu landen. Die sechs Athleten auf jedem Boot müssen körperlich und mental an ihre Grenzen gehen, wenn sie die Hightech-Yachten auf ihren Foils, kleinen Kufen, im eins-zu-eins-Duell gegen eine gegnerische Crew über den Atlantik jagen. „Es fühlt sich an, als ob man 25 Minuten lang einen Hügel raufsprinten muss“, erklärte Spithill.

Wirklich gefordert ist der Skipper ab dem 17. Juni, wenn der Finalgegner für Oracle USA feststeht und die Match-Races um den 35. America’s-Cup beginnen. (sid)

