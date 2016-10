Forellenteich immer noch undicht Die Sanierungsarbeiten am Wehr wurden nicht korrekt ausgeführt. Das ist nicht das erste Mal.

Erfolgsgeschichten sehen anders aus. Nach wie vor ist das Wehr am Forellenteich oberhalb von Bonnewitz undicht. Das berichtet Ortsvorsteher Gernot Heerde (parteilos). „Das Wasser sickert immer noch am Wehr durch“, erklärt er. Die Vorgeschichte ist etwas kompliziert. Bei der Teichsanierung handelt es sich um eine Ausgleichsleistung für den Bau der S 177. Verantwortlich ist deshalb das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Bereits 2014 wurde ein neues Wehr eingebaut, allerdings fehlerhaft. Der Teich verlandete. Diese Baumängel wurden jetzt von der damals beauftragten Firma behoben. Jedoch ganz offensichtlich wieder ohne Erfolg. „Ein Vertreter vom Lasuv hat sich die Situation vor Ort angesehen. Die Baufirma ist in der Verantwortung und wird erneut aufgefordert, den Schaden zu beheben“, erklärt Heerde. Dem Steuerzahler entstünden keine zusätzlichen Kosten.

Der Forellenteich wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Bonnewitzer Bach angestaut. Ein Zahnarzt aus der Umgebung soll hier eine Fischzucht angelegt haben, steht in der Ortschronik.

