Forelle trifft Ananas Das Gasthaus Lichtenhainer Wasserfall setzt auf Neues. Änderungen gibt es aber nicht nur auf der Speisekarte.

Elisabeth König und Chefkoch Martin Chromik haben für die kulinarischen Wochen das Gericht „Forellenfilet nach Landfrauen Art“ kreiert. © Dirk Zschiedrich

Der Duft von Wacholder und geräuchertem Fisch steigt dem Gast zur Mittagszeit im Gasthaus Lichtenhainer Wasserfall im Kirnitzschtal sofort in die Nase. Und wer würde da nicht neugierig werden auf die Spezialität des Hauses? Forellen im hauseigenen Ofen heiß und frisch über Wacholderbeeren geräuchert. Dazu reicht Chefkoch Martin Chromik selbst gemachte Kräuterbutter, Sahnemeerrettich und Kartoffeln. „Bei uns gab es schon immer Forellengerichte, aber mehr gebraten oder Blau. Mit den geräucherten Forellen haben wir aber offenbar den Nerv unserer Gäste getroffen. Sie gehören zu den Lieblingsgerichten“, sagt Elisabeth König, die Tochter von Inhaber Rainer König. Speziell für die Kulinarischen Wochen in der Sächsischen Schweiz hat sich der Chefkoch für ein weiteres leckeres Forellengericht entschieden: das Forellenfilet nach Landfrauen Art.

Den Fisch selbst bezieht das Gasthaus aus der Forellenzucht Ermisch Langburkersdorf. Überhaupt setzt man auf Frische und auf regionale Produkte. Und auch die Speisekarte liest sich etwas anders als in früheren Jahren. „Wir wechseln diese nun ständig und unser Chefkoch bietet auch verschiedene saisonale Gerichte mit an“, sagt Elisabeth König.

Im Sommer ist es vor allem die leichte Küche mit einem mediterranen Geschmack. Die meisten Besucher kämen aus Dresden und verlangten nach gesunder leichter Kost. Dennoch verzichtet das Gasthaus auch nicht auf die klassischen Wild- oder Bratengerichte. Die gehören mit auf die Speisekarte, da die Gäste auch sächsische gutbürgerliche Küche hier erwarten würden. „Es ist immer ein Balanceakt. Aber ich denke, wir finden immer den richtigen Mittelweg“, sagt Elisabeth König.

Die junge Frau wird übrigens am 1. April 2017 die Geschäfte von ihrem Vater Rainer König übernehmen und damit das Traditionsgasthaus in fünfter Generation fortführen. Einige Pläne hat sie bereits. So sollen noch die restlichen der elf Hotelzimmer modernisiert werden. Viele Gäste würden das Haus nur als Gaststätte wahrnehmen. Dass man hier auch gut übernachten kann, müsse sich noch weiter herumsprechen. Auf jeden Fall freue sie sich schon auf ihre dann erweiterten Aufgaben, da sie im Lichtenhainer Wasserfall und im Kirnitzschtal fest verwurzelt sei.

Zu den Kulinarischen Wochen

zur Startseite