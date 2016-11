Forelle, Karpfen und Lachs in einem Topf SZ stellt regionale Spezialitäten vor. Heute: Althergebrachtes neu interpretiert vom jungen Koch im Elbhotel in Bad Schandau.

Chefkoch Martin Wehler hält die sächsische Bouillabaisse in seinen Händen. Diese hat er für die Kulinarischen Wochen im Elbhotel in Bad Schandau kreiert. © Norbert Millauer

Martin Wehler ist erst 24 Jahre alt, sein Essen schmeckt aber wie bei Muttern beziehungsweise Großmuttern. In Bad Schandau tummeln sich ja nicht gerade viele junge Menschen, deshalb ist es umso wichtiger, den Geschmack der älteren Gäste zu treffen. So bietet der junge Küchenchef zu den Kulinarischen Wochen in der Sächsischen Schweiz Gerichte an, die eine gewisse Tradition haben.

Der Lichtenhainer, dessen Lebensmittelpunkt seit 2007 die Küche des Elbhotels ist, weiß, worauf es ankommt: „Wenn unsere Gäste einen Bezug zum Gericht oder den Zutaten haben, dann bestellen sie es eher.“ Damit ist zum einen das Rezept selbst gemeint, zum anderen die Herkunft der Produkte. Zurzeit steht Bouillabaisse auf der Speisekarte, einfacher: Fischsuppe. „Früher war das einmal ein Arme-Leute-Essen“, weiß der Chefkoch. Vermutlich haben Fischer die Bouillabaisse erfunden, aus Fischresten und kleinen Fischen eine Suppe gemacht. Das, was Martin Wehler im Elbhotel zubereitet, ist aber sehr viel edler. Die Zubereitung ist aufwendig, aber lohnenswert. Die Fische, die für die Bouillabaisse in den Suppentopf wandern, bezieht der Koch aus der Fischzucht Ermisch in Langburkersdorf, einem Ortsteil von Neustadt. Sächsische Fische, sächsische Bouillabaisse – so einfach ist das. Dass die Zutaten aus der Region stammen, das kommt nicht nur bei den älteren Gästen gut an.

Sie nehmen teil zurück 1 von 2 weiter Hotels und Restaurants: Gasthof Lichtenhainer Wasserfall im Kirnitzschtal, Aktiv-Hotel Pirna, Hotel Lindenhof Bad Schandau, Parkhotel Bad Schandau, Elbhotel Bad Schandau, Gasthof Kurparkstübl Bad Schandau, Pura-Hotel Forsthaus im Kirnitzschtal, Gasthaus und Pension Zirkelstein Schöna, Gasthof Hillig Bad Gottleuba, Gaststätte und Pension Schrammsteinbaude Bad Schandau, Gasthof Hertigswalde Sebnitz, Panoramahotel Lilienstein in Königstein, Landhotel Zum Erbgericht Heeselicht, Landhotel Heidekrug Cotta, Landhaus Nicolai Lohmen, Landgasthaus Ziegelscheune Krippen, Biorestaurant Strandgut im Hotel Helvetia Schmilka, Berggaststätte Pfaffenstein in Pfaffendorf, Restaurant Schützenhaus in der Neustadthalle Neustadt, Landgasthof Neue Schänke Königstein, Hotel Elbiente Rathen, Panoramarestaurant Bastei Lohmen, Romantik Hotel Deutsches Haus Pirna, Hotel Sächsisches Haus Berggießhübel Erzeuger: Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren, Ziegenhof Lauterbach, Likörfabrik Gustav Müller Dürrröhrsdorf, Champignonzucht Eichler Bad Gottleuba, Forellen- und Lachszucht Ermisch Langburkersdorf, Schloß Wackerbarth Radebeul, Rothenburger Marktfrisch, Forellenräucherei Leuschke Rathen, Carstens Fischerei Rosenthal-Bielatal.

Kulinarische Wochen zurück 1 von 2 weiter Vom 15. Oktober bis 13. November bieten 23 Hotels und Restaurants in der Sächsischen Schweiz eine besondere Speisekarte mit typisch sächsischen Gerichten aus den Produkten regionaler Erzeuger an. Alle Informationen zu den teilnehmenden Restaurants, Adressen, Öffnungszeiten und weitere Tipps gibt es während des Aktionszeitraumes im Internet.

Das Rezept zurück 1 von 2 weiter Gericht: Bouillabaisse auf Sächsisch Zutaten: je 100g geschuppter o. gehäuteter Lachs, Stör, Hecht, Wels, Forelle, Karpfen, 500g Fischkarkassen, 0,2 l trock. Weißwein, 2 Liter Gemüsebr., 1 Zehe Knobl., 2 Tomaten, 1 Limette, gewürfelt: 1 gr. Zwiebel, 1 Fenchel, halber kl. Sellerie, 3 Möhren; halber Porree, 2 Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Salz, Piment, Olivenöl, Thymian, eingeweichter Safran. Zubereitung: Fische waschen, entgräten, in 2cm große Stücke teilen u. in Schüsseln geben. Zwiebeln, Knoblauch, Porree, Fenchel in reichl. Öl langsam dünsten, mit Weißwein ablöschen. Tomaten, Salz, Thymian, Lorbeer, Limette, Safran, Pfefferkörner, Piment, Fischkark., Gemüsebr. zugeben, 2-3h kochen, passieren. Fische je nach Garzeit zugeben, nicht aufkochen. Mit Salz, Zitrone abschmecken. (für 5 bis 8 Pers.) Quelle: Küchenchef Martin Wehler

Wehlers Lieblingsgericht ist aber ein anderes. Die Wildkrautwickel haben es ihm angetan. Die Krautwickel mit Wildschwein aus dem Sachsenforst brauchen sehr viel Zeit in der Zubereitung. „Man baut das Gericht von Grund auf auf. Das geht nicht innerhalb von ein paar Stunden“, sagt der 24-Jährige. Mit dem Ensemble von Kraut und Wildschwein auf dem Teller war noch jeder Gast zufrieden. „Man ist schon stolz, wenn es auch den älteren Leuten schmeckt, die schon Erfahrung mit dem Gericht haben“, erzählt der Koch.

Wer noch mehr aus der Küche des Elbhotels probieren möchte, der kann auch das Fünf-Gänge-Menü, das es noch bis zum 13. November auf Vorbestellung gibt, ausprobieren. Dabei ist natürlich die Bouillabaisse, aber auch das Cunnersdorfer Wildschwein, Entenbrust mit sächsischen Schinkenknödeln sowie Schokoladen-Nuss-Biskuit zum krönenden Abschluss.

Mehr im Internet.

zur Startseite