Forderungen der Naunhofer Frauen werden abgewiesen Der Landkreis hält am Unterbringungskonzept für Asylsuchende fest.

Das Herrenhaus in Naunhof. © Anne Hübschmann

Jetzt bekommt es die Bürgerinitiative „Naunhofer Frauen“ schwarz auf weiß. Am Unterbringungskonzept des Kreises für das Naunhofer Herrenhaus will niemand rütteln. Weder der Petitionsausschuss des Landtages noch der Verwaltungsausschuss des Kreistages, der dazu am nächsten Donnerstag einen Beschluss fassen wird, weil die Sache an den Kreis Meißen zurückverwiesen wurde. Zwar scheint der Zustrom an Flüchtlingen abgerissen, doch niemand kann in die Zukunft schauen, deshalb lohnt ein Blick auf das Papier dennoch. Der Kreis lehnt die Forderungen der Bürger ab – nur wenige, wie die zusätzliche Beleuchtung im Objekt oder der 24-h-Wachschutz wären ohnehin vorgeschrieben und sind daher nicht umstritten.

Andere Forderungen werden abgelehnt, weil sie vom Landkreis nicht zu erfüllen sind. Dazu gehören besonders die Zuweisung vor allem von Familien und nicht vorrangig von alleinstehenden Männern – weil die Personen vom Land zugewiesen werden. Etliche Forderungen würden wiederum viel Geld kosten und werden deshalb abgelehnt: Etwa die, im landläufig „Schulbus“ genannten Linienbus 460 nur Kinder mitfahren zu lassen und zusätzliche Busse am Tag für die Asylsuchenden zu ordern. Die Vorlage für die Kreisräte bezeichnet diese Forderung als „grob unwirtschaftlich“. Außerdem gelte für Busse eine allgemeine Beförderungspflicht, die man nicht einfach aushebeln könne. Zusätzliche Videoüberwachung wird als „nicht notwendig“ bezeichnet, da die Busse eine Verbindung zur Funkzentrale haben. In den letzten Jahren sei es auf der Linie so wörtlich „zu keinen gravierenden Sicherheitsvorfällen gekommen“. Von etwas anderem gehe man auch nicht bei einer Belegung mit bis zu 70 Asylsuchenden aus. Die Forderung der „Naunhofer Frauen“ nach einer vollen Sozialarbeiterstelle wird abgewiesen, weil der Betreuungsschlüssel bei 1:150 liegt. Auch für Einkaufsmöglichkeiten im Ort – zum Beispiel durch mobile Versorgungswagen – sieht die Kreisvorlage keine gesetzliche Pflicht. Die Asylsuchenden seien für ihre Versorgung selbst zuständig. Über die Haltestelle Steinbach, Abzweig Radeburg, sei eine überörtliche Busanbindung gegeben. Lücken in der Versorgung wurden bisher stets durch ehrenamtliche Helfer geschlossen, so die Begründung.

Den Forderungskatalog zum Unterbringungskonzept Naunhof hatten 1350 Bürger unterschrieben. Das Herrenhaus gehört dem Landkreis, der damit über Kritik am eigenen Konzept abstimmt. Die Immobilie wurde für gut 400 000 Euro als Notunterkunft hergerichtet. Was daraus wird, ist nun unklar.

zur Startseite