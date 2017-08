Forderung nach Polizeirevier wird scharf diskutiert Stadträte der CDU in Radebeul wollen gemeinsam mit Coswig und Moritzburg wieder einen Standort in der Stadt.

Der Antrag der CDU-Fraktion im Radebeuler Stadtrat erregt offenbar die Gemüter. In sozialen Netzwerken wird die Nachricht nach mehr Sicherheit mit einem Revier und dem Anschalten aller Straßenlaternen nachts aufgegriffen und unterschiedlich kommentiert.

So schreibt Jan Henzel: „Eine Stadt wie Radebeul muss ein Polizeirevier haben. Es kann nicht sein, dass es bei schweren Unfällen ewig dauert, bis überhaupt mal Polizei kommt. Bis dahin darf sich der Ersthelfer um Verletzte und den Verkehr kümmern.“ Die CDU hat die Polizei „wegrationalisiert“ und die Lampen zum „Sparen“ abgeschaltet. Jetzt reitet man auf der AfD-„Welle“ und klaut denen nach und nach das Wahlprogramm, hält Thomas Gebsch den Einreichern des Antrags auf Facebook entgegen. Und: Warum ein neues? Und nicht das alte wieder benutzen?, fragt Enrico Liebscher in Bezug auf das von der Kripo-Abteilung noch genutzte Gebäude im Osten Radebeuls.

In dem Antrag fordern die Stadträte die Stadtverwaltung auf, gemeinsam mit dem Freistaat ein Sicherheitskonzept für die Stadt zu erstellen. Seitdem das Revier nicht mehr in Radebeul besteht, so das Argument, hätten Diebstähle, Einbrüche und auch Schmierereien wie Lauchs zugenommen.

Um die Bürger über wirkliche Zahlen in Kenntnis zu setzen, so eine Forderung, sollten Zahlen zur Kriminalitätsstatistik im Amtsblatt der Stadt veröffentlicht werden.

