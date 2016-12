Ford überschlägt sich Etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang Greifendorf kam das Fahrzeug auf vereister Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld.

Der 50 Jahre alter Fahrer eines Ford hat sich auf der B 169 mit seinem Auto überschlagen. Am Samstagmorgen war er gegen 8 Uhr von Döbeln in Richtung Hainichen unterwegs. Etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang Greifendorf kam das Fahrzeug auf vereister Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Dabei wurden der Fahrer schwer und ein 39-jähriger Insasse leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand rund 10 000 Euro Schaden.

zur Startseite