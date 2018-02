Ford überschlägt sich Der Fahrer verliert in der Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug.

Symbolfoto © Brühl

Priestewitz. Der Fahrer (20) eines Ford Focus war Samstagnacht gegen 22.50 Uhr auf der S 81 zwischen Großdobritz und Großenhain unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Lenz verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Ford überschlug sich und landete auf einem Feld. Dabei erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Focus entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

