Ford überschlägt sich Eine 51-Jährige hatte bei Königstein die Kontrolle über ihr Auto verloren. Wegen des Unfalls war die B 172 eine Stunde gesperrt.

Wegen der Bergung des Unfallautos war die B 172 voll gesperrt. © Marko Förster

Königstein. Überschlag am Montagvormittag, gegen 10.15 Uhr, auf der B 172 zwischen Struppen-Siedlung und Königstein. Eine Fordfahrerin (51) war mit ihrem Wagen bergab Richtung Königstein unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zum Abzweig Struppen/ Thürmsdorf, am sogenannten „Vogelstein“, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrt endete auf dem Dach. Die 51-Jährige und ihr Beifahrer kamen zunächst in ein Krankenhaus. Der Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Kameraden der Feuerwehr von Königstein sicherten die Unfallstelle, klemmten die Batterie ab und halfen bei den Bergungsarbeiten. Die Bundesstraße war für rund eine Stunde voll gesperrt. Der Schaden beträgt rund 3 000 Euro. Die Reifen des Ford Fusion sind 13 Jahre alt. Ob dies zum Unfall beitrug, prüft nun die Polizei. (mf)

