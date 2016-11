Ford rammt Skoda Vor dem Ortseingang von Wildenhain setzt eine 67-Jährige zum Überholen an - und übersieht das Auto neben sich.

Zwei Autos sind am Montagmorgen in Wildhain bei Großenhain zusammengestoßen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war eine 67-Jährige mit einem Ford Fiesta auf der B 98 aus Richtung Glaubitz in Richtung Wildenhain unterwegs. Vor dem Ortseingang setzte die Fordfahrerin zum Überholen an. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Skoda Fabia, der sich bereits im Überholvorgang und neben dem Ford befand.

Verletzt wurde weder die Dame noch der 44-jährige Skodafahrer. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 11000 Euro. (SZ)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Unbekannter fährt gegen Leitplanke Großenhain. Ein Unbekannter befuhr die Dresdner Straße stadtauswärts. Beim Linksabbiegen in die Weßnitzer Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in der Folge gegen ein Verkehrszeichen und eine Leitplanke, welche auf einer Verkehrsinsel aufgestellt waren. Der unbekannte Verursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Dresdner Polizei sucht nun Zeugen zu dem Verkehrsunfall und dem unbekannten Verursacher. Hinweise nimmt das Polizeirevier Großenhain oder telefonisch die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen. Zigarettenautomat aufgebrochen Staucha. Unbekannte brachen gewaltsam einen Zigarettenautomat an der Kirchstraße in Staucha auf. Sie stahlen letztlich Zigaretten und Bargeld im Gesamtwert von rund 600 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt. Autofahrer durch Sonne geblendet Riesa. Der 57-jährige Fahrer eines Ford befuhr die Dr.-Külz-Straße in Riesa aus Richtung Fr.-Engels-Straße kommend in Richtung Kreisverkehr. Aufgrund der blendenden Sonne fuhr er gegen einen parkenden Renault auf, dessen 52-jähriger Fahrer das Auto gerade entlud. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

