Ford-Pickup gestohlen Den Dieben wurde es in Spitzkunnersdorf leicht gemacht: Im Fahrzeug steckte der Zündschlüssel.

Ein Pickup des Typs Ford Ranger 2.2 ist in Spitzkunnersdorf von einem Firmengelände an der Straße der Republik gestohlen worden. Davon informiert Pressesprecher Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz. Das Fahrzeug ist drei Jahre alt, etwa 15 000 Euro wert und trägt das Kennzeichen ZI-VG 192. Die Diebe hatten mit dem Fahrzeug keine Probleme: In ihm steckte der Zündschlüssel. Mit dem Ford verschwanden auch noch eine hochwertige Kamera und Werkzeug.

Dazu Tobias Sprunk: „Auch bei kurzzeitigem Verlassen des Fahrzeuges sollte immer der Zündschlüssel mitgenommen und das Auto abgeschlossen werden. Dieben reichen oft wenige Sekunden, um zuzuschlagen.“ (szo/cw)

