Ford landet an Mauer

Coswig. Unbekannte verschafften sich am Wochenende auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Firma am Ziegelweg. Sie durchsuchten das Innere und öffneten einen Tresor. Aus diesem stahlen sie eine bislang unbekannte Menge Bargeld. Weiterhin entwendeten die Einbrecher zwei Beamer, ein Lasermessgerät, einen Laptop sowie Computerzubehör im Gesamtwert von circa 6000 Euro.

Gegen Stromkasten geprallt

Hirschstein/OT Mehltheuer. Ein 36-Jähriger war am Montagvormittag mit einem Lkw MAN samt Anhänger auf der Straße An den Vorrüben unterwegs und wollte ein Wendemanöver durchführen. Dabei stieß er gegen einen Stromverteilerkasten, welcher kurz darauf in Brand geriet. Dies hatte einen mehrstündigen Stromausfall zur Folge. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt.