Ford Focus gestohlen In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Zittau ein Auto entwendet. Im Wagen befanden sich noch weitere persönliche Gegenstände.

Symbolbild © Symbolfoto: dpa

Zittau. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Zittau einen vier Jahre alten Ford Focus entwendet. Das weiße Fahrzeug parkte an der Äußere Oybiner Straße und war auf das Kennzeichen AA GS 1571 zugelassen.

Der Eigentümer schätzte den Wert des Autos auf etwa 18.000 Euro. Im Wagen befanden sich neben zwei rot-grünen Koffern mit Herren- und Damenbekleidung noch weitere persönliche Gegenstände, wie ein Tablet der Marke Samsung Galaxy sowie ein dreistelliger Geldbetrag. Nach dem Auto und dem Tablet wird gefahndet. Die Soko Kfz übernimmt die weiteren Ermittlungen. (szo)

