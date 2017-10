Ford-Fahrer fährt in Bad Muskau ohne Versicherungsschutz Polizisten entstempeln das Kennzeichen und ziehen die Zulassung ein.

Bad Muskau. Bei der Kontrolle eines Pkw Ford am Sonnabendmittag auf der Görlitzer Straße in Bad Muskau haben Polizeibeamte festgestellt, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz hat. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Die Kennzeichen vom Auto wurden entstempelt und die Zulassungsbescheinigung eingezogen. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (szo)

