Ford-Fahrer fährt fort Ein Senior macht sich nach einem Parkrempler aus dem Staube, wird jedoch ausfindig gemacht.

Am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr beschädigte der Fahrer eines Ford Focus beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Straße Am Bäckerberg im Stauchitzer Ortsteil Grubnitz einen Mercedes Benz. An diesem entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Fahrer entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Ermittlungen auf und befragten Zeugen. Deren Hinweise führten schließlich zu einem 81-jährigen Riesaer. Gegen den Mann wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

