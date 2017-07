Forchheim wird Großbaustelle Der Kreis lässt zahlreiche Straßen sanieren. In Kriebstein muss der Bagger schneller sein als die Fledermaus.

Noch ist die Kreisstraße durch Forchheim ein einziges Flickwerk. Im Frühjahr waren die schlimmsten und tiefsten Schlaglöcher verfüllt worden. Im nächsten Jahr soll die Strecke grundhaft saniert werden. Das Fördergeld ist schon zugesichert. © André Braun

Seit einer notdürftigen Flickung der tiefsten Schlaglöcher ist die Straße durch Forchheim wieder einigermaßen befahrbar. Ein Zustand von Dauer ist das freilich nicht. Deshalb soll die Kreisstraße grundhaft ausgebaut werden. Das bestätigte Claudia Richter, Fachbereichsleiterin Kreisstraßenbau im Landratsamt, am Mittwoch an. Ziel sei, die Maßnahme im kommenden Jahr umzusetzen. „Die Planungen wurden wieder aufgenommen. Die Fördermittel sind im Prinzip bewilligt“, so Claudia Richter. Gebaut werden solle die gesamte Ortsdurchfahrt. Die Vorbereitungen laufen. „Deshalb können zu einzelnen Bauabschnitten und Verkehrseinschränkungen gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen werden“, erklärte sie. Dasselbe gelte für die Kosten. Finanziert wird das Vorhaben über den Fonds Brücken in die Zukunft.

Gute Nachrichten hat Claudia Richter auch für die Kiebitzer: „Der Fördermittelbescheid ist da.“ Das heißt, im September geht’s los, gebaut wird abschnittsweise. „Die Einwohner sollen immer an ihre Grundstücke kommen können“, sagte sie. Bis Ende 2018 werden die Arbeiten dauern.

Abriss von zwei alten Häusern

Alles planmäßig verlaufe beim Ausbau der Kriebsteiner Straße. „Es gibt keine Schwierigkeiten und auch die Beschilderung funktioniert jetzt. Die Touristen wissen, wie sie zur Talsperre gelangen“, so Claudia Richter. Erste vorbereitende Arbeiten für den Bau des eigentlichen Burgbergs sollen ebenfalls noch in diesem Jahr beginnen. Zwei Gebäude – eine alte Fabrik und ein Einfamilienhaus – werden abgerissen. Diese stehen im Naturschutzgebiet. „Wir dürfen im September und Oktober abreißen“, so Claudia Richter. Der Zeitpunkt sei von den Naturschützern so vorgegeben. Es gab nämlich Hinweise darauf, dass sich Fledermäuse in den verlassenen Häusern aufhalten. „Es gab im Winter und im Sommer Untersuchungen. Es wurden Spuren gefunden, aber keine Tiere gesichtet. Deshalb müssen wir handeln, ehe sich da vielleicht noch Fledermäuse einnisten“, erklärte sie.

Für die Marbacher geht eine monatelange Verkehrseinschränkung dem Ende entgegen: „Die Problembrücke ist abgenommen, die letzte wird es in Kürze. Dann sind noch Restarbeiten zu erledigen. Ende Juli soll die Freigabe der Straße erfolgen.“

Fertigteilbrücke für Gleisberg

Voraussichtlich im August beginnt die eigentliche Umverlegung der Kreisstraße an der B 175 zwischen Döbeln und der Autobahnanschlussstelle Döbeln-Ost. Ausschreibungen laufen zudem für die Instandsetzung der Straßenentwässerung in Böhrigen sowie die Brückensanierung in Gleisberg. „In Böhrigen ist keine Vollsperrung erforderlich, weil sich die Entwässerung vorrangig im Gehwegbereich befindet. In Gleisberg muss die alte Brücke abgerissen werden. Das geht nun einmal nicht ohne eine Vollsperrung“, so Claudia Richter. Derzeit liefen Abstimmungen mit der Stadtverwaltung, was die Befahrbarkeit der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus sowie etwaige Umleitungen betrifft. „Es ist eine Fertigteillösung vorgesehen. Damit ist die Maßnahme schneller umzusetzen“, sagte sie. Offizieller Baustart soll am Jahresende sein. Das bedeute, dass die Fertigteile über den Winter in Auftrag gegeben werden, sich an der eigentlichen Brücke vorerst aber nichts tun wird.

Zu hohe Handwerkerkosten

Auf der Liste der Bauvorhaben der Kreisstraßenbauamtes steht die Sanierung der Brücke in Technitz. An dieser sind die Widerlager beschädigt und müssen repariert werden. 150 000 Euro sind dafür im Budget. „Wir hatten die Bauarbeiten ausgeschrieben, die aufgerufenen Preise lagen aber um einiges höher. Deshalb verzichten wir vorerst darauf, schreiben zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aus“, so Claudia Richter.

Baufirmen ausgelastet

Die Landkreisverwaltung hat zudem Geld für Deckensanierungen eingestellt. „Eigentlich wollten wir den Asphalt in Marschwitz erneuern. Aber wir finden keine Firma, die die Baugrunduntersuchung für uns ausführt“, schilderte sie das Problem. Es gebe vor einer Deckensanierung immer eine Untersuchung, um welche Asphaltmischung es sich handelt und ob diese vielleicht mit Schadstoffen belastet ist. Sie habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Ortsdurchfahrt doch in diesem Jahr saniert wird.

