Fontänen sprudeln im Friedenspark

Bis zu acht Kubikmeter Wasser in ständigem Umlauf Das Fontänenfeld im Friedenspark besteht aus zwölf Wasserdüsen, die dank elektronischer Steuerung unterschiedlich stark sprudeln können. Drei verschiedene Programme sind nach Auskunft der Stadtverwaltung hinterlegt – vom leichten Plätschern bis zur hohen Wassersäule. Die Intensität der kleinen Springbrunnen variiert ständig. Im Boden eingelassene LED-Leuchten sorgen für unterschiedliche Lichtstimmungen, auch tagsüber. Das Herzstück der Fontänen-Anlage befindet sich unter der Erde: ein fast schiffscontainergroßer Pumpen- und Technikraum mit einem bis zu acht Kubikmeter Wasser fassenden Tank. Das nach oben gepumpte Wasser fließt über zwei ins Pflaster eingelassene Rinnen in die Anlage zurück und wird wiederverwendet, erläutert Detlef Eilfeld, Geschäftsführer der Wassertechnik Dresden GmbH, die die Springbrunnen-Technik installiert hat.

Zwei-Wochen-Test soll Akzeptanz zeigen Zur Einweihung der Fontänen am Mittwoch kündigte Pirnas Baubürgermeister Eckhard Lang eine zweiwöchige Testphase an. Die Stadt will ausprobieren, welche Fontänen-Intensität Park-Besucher als angenehm empfinden, ob der Springbrunnen auch mal eine Pause einlegen soll und wie lange er jeden Tag in Betrieb gelassen wird. Das Wasser rauscht jetzt zunächst einmal zwischen 10 und 22 Uhr.

Park-Gestaltung geht in die zweite Runde Unterdessen hat der zweite Abschnitt der Park-Neugestaltung begonnen. Wer sich gemütlich auf den Bänken und Sandstein-Würfeln am Fontänenfeld niederlassen will, blickt deshalb zunächst auf Bauzäune und muss zumindest wochentags mit Maschinenlärm rechnen. Nach Plänen des Dresdner Landschaftsarchitekturbüros Mai werden im Mittelteil des Parks neue Wege angelegt, die eine große Liegewiese einfassen. Bäume und Sträucher werden gepflanzt, der alte Baumbestand des Parks gibt dabei die Struktur vor. Insgesamt orientieren sich die Pläne an der ursprünglichen Gestaltung des Parks vom Anfang des 20. Jahrhunderts.