Folterer fechtet Urteil an Der Mann wehrt sich gegen die Strafe von fünf Jahren Haft. Auch ein Unternehmer legt Revision gegen seine Geldstrafe ein.

Ein 26-Jähriger war in der vergangenen Woche unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung in sechs Fällen zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. „Er hat gegen das Urteil Revision eingelegt, bleibt aber weiter in Untersuchungshaft, bis das Urteil rechtskräftig ist“, erklärt der Vizepräsident des Landgerichts Dirk Kirst auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Der junge Mann hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er gab zu, drei Personen gefoltert zu haben: unter anderem mit einem Lötkolben, einer Axt, Faustschlägen und Tritten. Die Taten habe er begangen, als er unter dem Einfluss der Droge Crystal stand. Jetzt ist er auch zu einer Entziehungskur bereit. Deshalb soll er seine Strafe teilweise in einer regulären Haftanstalt und teilweise in einer Entziehungsanstalt absitzen.

Auch ein Döbelner Unternehmer nutzte die Möglichkeit, das gegen ihn ergangene Urteil anzufechten. Er war wegen Versicherungs- und Subventionsbetruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Tagessätzen zu je 900 Euro, also zur Zahlung von 270 000 Euro verurteilt worden. Zahlen müsse er erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist, so Kirst. Dem Unternehmer wird vorgeworfen für eine nach einem Brand in seiner Firma angeschaffte und in einem anderen Unternehmen aufgestellte Maschine unrechtmäßig Geld von der Versicherung in Anspruch genommen zu haben. Auch Module einer Photovoltaikanlage, die nach dem Brand gereinigt und wiederverwendet wurden, soll er als neu ausgegeben und so eine Förderung beantragt und erhalten haben, die ihm nicht zustand.

Nachdem die Revision beider Döbelner fristgerecht beim Landgericht Chemnitz eingegangen ist, müssen deren Rechtsanwälte die Anfechtung der Urteile in den kommenden drei Wochen noch begründen. Dann gehen die Akten an das Oberlandesgericht Dresden. „Dort wird geprüft, ob die Urteile rechtlich in Ordnung sind“, sagt Kirst. Befürworten die Richter die Rechtmäßigkeit, werden die Urteile rechtskräftig. Beanstanden sie die Entscheidung des Landgerichts, werden die Urteile aufgehoben. Die Fälle gehen an das Landgericht Chemnitz zurück und müssen dort vor einer anderen Kammer neu verhandelt werden, beschreibt der Vizepräsident das weitere Prozedere. Das dauere im Durchschnitt drei bis vier Monate. (mit sol)

