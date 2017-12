Folkrockband Shawue feiert mit dem Publikum Zum 30. Band-Jubiläum kommen die Musiker nach Medingen. Und sie haben eine Überraschung mitgebracht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Fans begrüßten Shawue Bandleader Lutz Neumann beim Jubiläumskonzert 30 Jahre Shawue mit großem Beifall in Medingen. © Bernd Goldammer Die Fans begrüßten Shawue Bandleader Lutz Neumann beim Jubiläumskonzert 30 Jahre Shawue mit großem Beifall in Medingen.

Heike Neumann war an der Violine und am Synthesizer zu erleben.

Medingen. Wieder war der ehrwürdige Medinger Gasthof am 1. Weihnachtsfeiertag das Ziel vieler Reisenden. Denn diesmal feierte eine der interessantesten Rockbands ihr 30. Bühnenjahr. Deshalb herrschte großer Andrang. Das Verlockende an den Shawue-Konzerten ist die Tatsache, dass diese Musik seit 1987 weitgehend eigenständig ist. Das gilt für Texte, wie für den ureigenen Shawue-Sound.

Eine weitere Besonderheit dieser Musik ist, dass sie der Gefühls- und Gedankenwelt ihrer zahlreichen Fans sehr nahe ist. Das war auch am Montagabend wieder zu erleben. Starke melodiöse Akzente zusammen mit instrumentaler Vielfalt, reichhaltiger Stilistik und enormer Spielfreude waren zu erleben. Das ist der Shawue-Stil. Das beim Hören die Beine zu wippen anfangen, ist gewollt.

Angefangen hat das alles unter dem Bandnamen „Deja´ vu“ im Jahre 1987. Damals gab es in der DDR eine ausgeprägte Sehnsucht nach den Rock-Welten hinter der Mauer. Lieder von BAP, Rio Reiser, Wolf Maahn und von internationalen Künstlern wie Bob Dylan und den Rolling Stones wurden deshalb gern ins Programm aufgenommen. In den beiden Jahren bis zur Wende gab die Band Hunderte Konzerte in der damaligen DDR. Sie produzierte zahlreiche eigene Songs. Lieder wie „Hallo Alfi“, „Du würdest so gern schreien“, „Teresa“ oder „Jokerman“ sind heute noch bekannt.

Dass die musikalische Prägung von Bandchef Lutz Neumann kommt, war schon damals nicht zu überhören. Aus seiner Feder stammen die meisten Shawue-Songs. Instrumental verfügt er über fantastische Möglichkeiten. Lutz Neumann spielt Gitarre, Mundharmonika und Mandoline. Seine Ehefrau Heike Neumann bringt Violine und Synthesizer ins Soundwerk ein. Und immer hatten die beiden hervorragende Musiker an ihrer Seite. In den Jahren 1987 und 1989 gab die Band Shawue Hunderte Konzerte. Dann kam die Wende.

Das Erste, was die Musiker nach der Wiedervereinigung zu spüren bekamen, war aufgestauter Hunger nach internationalen Rock-Events. DDR-Musik geriet eine kurze Zeit ins Hintertreffen. Auch Shawue zog sich 1991 zu einer kreativen Pause zurück. Wenig später bebten die Bühnenbretter wieder. Jetzt hatten die Fans den Vergleich. Seitdem schätzten sie die Bands, mit denen sie groß geworden waren, umso mehr.

Das zeigte sich auch in Medingen immer wieder. Bei jedem Konzert war der hiesige Saal voll. Nicht einmal der totale Stromausfall in Medingen von 2015 führte zu Schwierigkeiten. In erstaunlich kurzer Zeit war ein Notstromaggregat am Netz. Das Konzert fand statt, und die Shawue-Bandgeschichte hatte das unvergessliche Erlebnis einer gelebten Musikfreundschaft hinzubekommen.

Auch das Jubiläumskonzert am Montag ging bis weit nach Mitternacht. Im musikalischen Vorfeld dieses 30. Jubiläums hat die Band eine CD mit 18 Songs herausgebracht. In Medingen wurde sie am 1. Weihnachtsfeiertag erstmals präsentiert. Zahlreiche neue Titel waren im Konzert zu hören. Deshalb stieß die CD auf großes Interesse der Fans.

