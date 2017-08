Folklorum auf beiden Seiten der Neiße Die Kulturinsel Einsiedel feiert am Wochenende ihr größtes Fest mit Tausenden Gästen. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Die Kulturinsel Einsiedel lädt von Freitag bis Sonntag auf das „schönste Festivalgelände Deutschlands“ ein. Das Motto lautet wieder „Zweieinhalb Tage (und Nächte) anders sein“. Los geht alles mit dem „turisedischen Eröffnungsspektakel“ am Freitag, um 18 Uhr. Dann beginnen turisedische Wettkämpfe, Straßentheater, Markstände und grenzenlos „dicke Backen“ (Blasmusik).

Heiße Musik gibt es auf gleich 16 Bühnen, knapp 100 Künstlergruppen und Solokünstler werden die Besucher unterhalten, teilen die Veranstalter mit. Wer in die Kulturinsel-Welt eintaucht, wird die atemberaubenden Spiele der alten Turiseder und die Suche nach versteckten Schätzen erleben. Wer will, kann bis weit in die Nacht feiern. Das polnische Erlebnisdorf Bielawa Dolna ist inzwischen das zweite Zentrum der turisedischen Festspiele. Viele wichtige Veranstaltungen finden nur hier statt.

Fr.-So., Kulturinsel Einsiedel, Gemeinde Neißeaue, Eintritt (Fr/Sa/So/Dauerkarte): Kinder 9/11/9,50/17,50 Euro, ermäßigt 29/42,50/25/65 Euro, Erwachsene 35/50,50/29/76 Euro.

