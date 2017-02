Folklorefestival wird vorbereitet Der Crostwitzer Kultur-Termin-Kalender ist gut gefüllt. Der 100. Geburtstag des Horkaer Lyrikers Jurij Chežka spielt auch eine große Rolle.

Die Festival-Teilnehmer begeistern auch mit farbenfrohen Trachten. © Uwe Soeder

Noch liegt der Sommer in weiter Ferne, doch in Crostwitz ist er schon längst aktuell. Bereits seit letztem Jahr ist ein achtköpfiges Vorbereitungskomitee, zu dem auch Bürgermeister Marko Kliemann gehört, damit beschäftigt, das wichtigste kulturelle Ereignis des Jahres vorzubereiten – das 12. Internationale Folklorefestival. „Momentan befinden wir uns in der heißen Phase der Vorbereitung“, so der Crostwitzer Gemeinde-Chef.

Am 24. und 25. Juni sind Musik- und Tanzgruppen aus aller Welt wieder in festlich geschmückten Bauernhöfen der kleinen sorbischen Gemeinde Crostwitz zu Gast. Alle zwei Jahre treffen sich internationale Ensembles in der Lausitz, um dem interessierten Publikum ein abwechslungsreiches und buntes Programm zu bieten. Crostwitz ist stets einer der Gastgeberorte.

Dichter mit kurzer Schaffenszeit

Doch das Folklorefestival ist nicht der einzige Termin im Kultur-Kalender der Gemeinde. Ein weiterer Höhepunkt wird der 100. Geburtstag des leider viel zu früh gestorbenen Hokaer Dichters Jurij Chežka sein. Obwohl er nur 27 Jahre alt wurde und damit eine sehr kurze Schaffenszeit hatte, „sind seine Werke in einer Qualität, die sie herausragen lässt“, schätzt Marko Kliemann ein. Der am 22. Juli 1917 geborene Sohn eines Steinarbeiters kam 1944 als Soldat im Zweiten Weltkrieg unter bis heute ungeklärten Umständen in Jugoslawien ums Leben, erzählt der Bürgermeister.

Im Juli und August wird es aus Anlass des runden Geburtstags des großen Sohnes der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem sorbischen Künstlerbund und dem Domowina-Ortsverein mehrere Veranstaltungen geben. Unter anderem verschiedene Lesungen, zu denen auch Gäste aus dem Ausland erwartet werden – beispielsweise in der Crostwitzer Schule und auch in seinem Geburtsort Horka. Und natürlich auch ein Gedenken an seinem Geburtsort.

Gedenken wollen die Crostwitzer auch den polnischen Soldaten, die in den letzten Kriegstagen in Crostwitz ums Leben kamen. „Da sind einige Hundert niedergemetzelt worden“, weiß Marko Kliemann. Zwei Denkmäler im Ort erinnern an das schreckliche Morden. An den Mahnmalen werden die Crostwitzer am 28. April die ermordeten polnischen Soldaten ehren.

