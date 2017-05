Folklore international Künstler aus elf Ländern kommen im Juni zum Festival in die Lausitz. Zwei Ensembles feiern Premiere.

Tanz- und Folkloregruppen der Lausitzer Sorben laden für Juni Ensembles aus aller Welt ein. © Archivfoto: Wolfgang Wittchen

Mehr als 200 Künstler aus elf Ländern haben sich zum Internationalen Folklorefestival „Luzica/Lausitz“ im Juni angekündigt. „Ihre Lausitzer Premieren feiern in diesem Jahr Ensembles aus Ägypten und Griechenland. Sie begrüßen wir erstmals auf unseren Bühnen“, sagte Marko Kowar vom Vorbereitungskomitee am Mittwoch in Crostwitz.

Zu dem viertägigen Fest in der Ober- und Niederlausitz werden auch Musiker und Tänzer etwa aus den USA, Weißrussland, Polen, Rumänien und Italien erwartet. Eröffnet wird das Festival am 22. Juni mit einem Umzug aller Teilnehmer durch die Stadt Bautzen.

Zum ersten Mal trafen sich 1995 Amateure aus unterschiedlichen Ländern zu dem Folklore-Spektakel. Die Begegnung findet seitdem alle zwei Jahre statt. Zu DDR-Zeiten hatte das „Haus für sorbische Volkskultur“ alle vier Jahre das Festival der sorbischen Kultur organisiert.

