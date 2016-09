Fußball – Landesklasse Nord Folgt zu Hause der dritte Saisonsieg? Der Döbelner SC hat in die Erfolgsspur zurückgefunden. In der wollen die Kicker bleiben.

Auch die jungen DSC-Spieler wie Johann Kowalewicz (links) müssen konstant ihre Leistung abrufen. © Archiv/Dirk Westphal

Zwei Niederlagen folgten zwei Siege. Was kommt jetzt? Im fünften Saisonspiel treffen die Kicker des Döbelner SC (7./6) mit dem FC Bad Lausick (15./1) auf einen augenscheinlich bezwingbaren Kontrahenten. Doch Vorsicht, auch beim Auftakt ergab sich gegen den TSV Schildau (12./4) eine solche Konstellation und am Ende standen die Muldenstädter mit leeren Händen dar. Davon gewarnt, muss die Mannschaft entsprechend konzentriert zu Werke gehen und versuchen, die Verantwortung auf breitere Schultern zu verteilen. Nur so wird man gegen den FC Bad Lausick und auch über die lange Saison hinweg erfolgreich bestehen können. (DA/dwe)

