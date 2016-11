Folgt dem Milchautomaten bald die Fleischtheke? Direktvermarktung war für die Agrargenossenschaft Radeburg bisher kein Thema. Doch das könnte sich ändern. Ein erster Schritt ist jetzt getan.

Frisch gezapft: Julia Jungnickel, Mitarbeiterin der Agrargenossenschaft Radeburg, hat gerade eine Flasche mit frischer Kuhmilch gefüllt. Seit letzter Woche steht auf dem Betriebsgelände in Großdittmannsdorf ein Automat rund um die Uhr bereit zum Selberzapfen. Der Liter kostet einen Euro. Den Container hat der Großenhainer Graffiti-Künstler Sebastian Bieler gestaltet. © Arvid Müller

Not macht erfinderisch. Das sagt zumindest das Sprichwort. Und gelernte DDR-Bürger wissen, dass da etwas dran ist. Bei den Milchbauern herrscht nun schon seit Monaten Not. Denn mit Erlösen von 21 Cent je Liter, die von den Molkereien gezahlt wurden, lässt sich bei Produktionskosten von 32 Cent eigentlich nicht überleben. Es sei denn, man hat andere Einnahmen, mit denen die Verluste bei der Milcherzeugung kompensiert werden können.

So wie die Agrargenossenschaft Radeburg. Dort wird von Beginn an nicht nur Milch produziert, sondern auch Feldbau betrieben. Und in den vergangenen Jahren hat die Genossenschaft zudem die Möglichkeiten genutzt, sich noch eine weitere Einnahmequelle zu erschließen. Den Verkauf von Elektro- und Wärmeenergie. Mit 590 Kilowatt elektrischer und 640 Kilowatt thermischer Leistung hat die Biogasanlage inzwischen ihren endgültigen Ausbauzustand erreicht, wie Vorstand Denis Thomas sagt.

„Mehr hat keinen Sinn. Denn wir brauchen ja nicht nur etwas zum Beschicken der Anlage, sondern müssen ja auch irgendwo mit dem übrigbleibenden Gärsubstrat hin.“ Zumal die Radeburger ja auch einen langfristigen Vertrag mit der Drewag für deren Biogasanlage in Klotzsche haben.

Nutznießer der Großdittmannsdorfer Anlage sind übrigens auch die Nachbarn der Agrargenossenschaft. Denn mit der entstehenden Wärme werden nicht nur die eigenen Gebäude, sondern auch 34 Wohnhäuser versorgt. Einschließlich des Kindergartens. „Und wenn das neue Gerätehaus für die Feuerwehr steht, wird das auch noch angeschlossen“, sagt Denis Thomas. Nicht zuletzt habe sich dadurch auch die Akzeptanz des Betriebes im Ort verbessert.

In diese Richtung zielt – zumindest vorerst – auch das neueste Angebot der Genossenschaft. Seit vergangener Woche ist auf dem Betriebsgelände in einem hübsch gestalteten Container ein Milchautomat in Betrieb. Bei 400 Kühen lässt sich freilich nur ein Bruchteil der täglich produzierten Milchmenge auf diese Weise verkaufen. Aber wenn es die Leistung von zwei Kühen, also 50 Liter wären, würde sich die Investition schon rechnen. Und das möglicherweise sogar im doppelten Sinn.

Denis Thomas: „Für uns ist das auch ein erster vorsichtiger Schritt in Richtung Direktvermarktung.“ Wenn der Milchautomat gut angenommen wird, könnte im nächsten Jahr ein weiterer folgen. „Wir halten derzeit schon eine kleine Ochsenherde und haben Kontakt zu einem Fleischer aufgenommen, der auch schlachtet.“ Zunächst soll die Nachfrage unter der Belegschaft getestet werden. „Perspektivisch könnte ich mir vorstellen, dass wir dann hier an einer Theke vielleicht immer freitags und sonnabends Fleisch verkaufen.“ Eine eigene EU-Schlachterei aufzubauen, sei zu teuer. Und auch eine Zusammenarbeit für die Milchveredlung sei denkbar. Etwa mit Käsereien. „Wir müssen einfach sehen, was möglich ist.“ Denn sowohl die Milchproduktion als auch der Feldbau bleiben ein unsicheres Geschäft. Auch wenn die Radeburger inzwischen wenigsten wieder 23,7 Cent pro Liter bekommen und der Preis Weihnachten bei 30 Cent erwartet wird. „Das Problem dabei ist ja auch, dass wir vier Wochen produzieren und liefern, ohne zu wissen, für welchen Preis. Das gibt es sonst in keiner Branche“, sagt Denis Thomas.

Dank einer überdurchschnittlichen Ernte konnte ein Teil der Verluste ausgeglichen werden. „Allerdings lagen die Preise teilweise 30 Prozent unter denen des Vorjahres“, ergänzt Heiko Hennersdorf, der für Feldbau zuständige Vorstand. „Wir haben daher mehr Getreide als sonst behalten und zu Futter geschrotet.“ Auch in diesem Bereich sei der Markt kaum einzuschätzen. „Bei der Ernte wurden für eine Tonne Roggen nur 100 Euro statt der eigentlich üblichen 120 Euro gezahlt“, sagt Heiko Hennersdorf. Inzwischen werde händeringend nach Roggen gesucht und dafür 125 Euro gezahlt. Getreide einzulagern lohne sich dennoch nicht. Die Kosten seien zu hoch. Dazu kommt die Gefahr, dass es verderben könnte.

Ganz beendet ist die Ernte bei der Agrargenossenschaft Radeburg übrigens nicht. Letzte Woche stand auf rund 100 Hektar noch Körnermais. „Der Regen hat uns ausgebremst“, sagt der Feldbauchef. In den vergangenen Tagen wurde darum fleißig gedroschen. 25 Hektar sind trotzdem noch übrig.

