Folger geht erstmals leer aus Der MotoGP-Pilot steht beim Start so weit vorn wie noch nie und verbaut sich doch noch alles.

Valentino Rossi feiert in Assen einen weiteren Grand-Prix-Sieg. © dpa

Ausgerechnet bei der Generalprobe für den Sachsenring erwischte Jonas Folger einen gebrauchten Tag. Eine Woche vor seinem Heimrennen ging der 23-Jährige erstmals seit dem Aufstieg in die MotoGP leer aus. Nach einer verkorksten ersten Runde stürzte der Yamaha-Pilot aus Mühldorf am Inn beim Großen Preis der Niederlande in Assen und gab auf.

Das Rennen im Nachbarland stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Folger verbaute sich nach wenigen Kilometern alle Chancen auf ein gutes Ergebnis, als er wegen eines Fahrfehlers von der Strecke abkam und sich erst am Ende des Feldes wieder einreihen konnte.

Und es kam noch schlimmer. 17 Runden vor Schluss flog der fünfmalige Grand-Prix-Sieger ins Kiesbett, zu diesem Zeitpunkt lag er nur auf der 17. Position. Dabei hatte der Aufsteiger als Sechster des Qualifyings beim Start in der Königsklasse noch nie so weit vorn gestanden. Umjubelter Sieger vor 105 000 Zuschauern war Valentino Rossi. Italiens Superstar stand zum ersten Mal seit über einem Jahr und zum zehnten Mal in Assen ganz oben. „Es ist fantastisch“, sagte der 38-Jährige.

In der Moto2 verpasste Marcel Schrötter sein drittes Top-10-Ergebnis des Jahres. Der Vilgertshofener wurde Elfter, sein Teamkollege Sandro Cortese (Berkheim) schied erneut nach einem Sturz aus. Der von Platz neun gestartete Schrötter rutschte nach einer Kollision beim Start bis auf Position 21 ab und kämpfte sich anschließend zurück. Und Philipp Öttl gelang es auch in Assen nicht, seine Krise zu beenden. Nach seinem verpatzten Qualifying (26.) holte der 21-Jährige aus Ainring in der Moto3 als Elfter zwar fünf WM-Zähler, war aber völlig unzufrieden. Am Sachsenring soll alles besser werden. (sid)

