Folgenreiche Verkehrskontrolle

Von der Schule in den Gerichtssaal Bautzen. Am Mittwochmorgen staunte eine 18-Jährige in Bautzen nicht schlecht, als plötzlich die Polizei in ihrem Klassenzimmer stand. Und das wegen ihr. Die Beamten nahmen die junge Frau mit und brachten sie zu einer Verhandlung bei Gericht. Dort sollte sie als Zeugin in einem Strafverfahren aussagen. Da sie ohne Entschuldigung nicht freiwillig zu der Verhandlung erschienen war, machte sich der besondere Besuch in der Schule notwendig.

Streit im Zug eskaliert Radeberg / Großharthau. Zeugen sucht die Bundespolizei zu einer Auseinandersetzung am Mittwoch gegen 18.40 Uhr im Zug von Dresden nach Zittau. In Radeberg stieg ein junger afghanischer Fahrgast zu. Bei der sich anschließenden Fahrkartenkontrolle kam es zu einem heftigen Disput zwischen dem Schaffner und dem jungen Mann. Der Streit endete mit einem Fahrtausschluss für den 19-Jährigen am Haltepunkt Großharthau. Dort wurde er durch den Kundenbetreuer und den Lokführer des Zuges verwiesen. Die Schilderungen der Beteiligten gegenüber der Bundespolizei über den Vorfall unterscheiden sich grundsätzlich.. Zur Aufklärung der Geschehnisse werden jetzt Zeugen gesucht. Die Polizei fragt: Wer befand sich in dem betreffenden Zug (Trilex 74175, Dresden-Zittau), hat den Streit beobachtet oder kann Aussagen über den Verlauf der Auseinandersetzung machen. Hinweise nimmt die Bundespolizei in Dresden, Telefon 0351 815020 entgegen.

Dampf aus der Motorhaube Burkau. Schreck für einen Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag an der A 4 bei Burkau. Er war an der Anschlussstelle, als es aus der Motorhaube seines Lasters rauchte. Er alarmierte die Rettungsleitstelle, und die schickte die Wehren aus Burkau, Uhyst, Jiedlitz sowie Großhähnchen-Pannewitz zum Einsatz. Die Feuerwehrleute konnten schnell Entwarnung geben. Der DAF brannte nicht. Es lag ein technischer Defekt vor, der wohl das Kühlwasser zum Dampfen brachte. Zur Behebung des Schadens lotste eine Funkwagenbesatzung den Sattelzug zum Parkplatz Rödertal.

Zulassung ungültig Weißenberg. Am Mittwochnachmittag kontrollierte eine Streife des Autobahnpolizeireviers auf der A 4 am Rastplatz Wacheberg einen Mercedes Sprinter. Der 51-jährige Fahrer überführte den Transporter von Frankreich nach Polen. Er hatte dabei aber vergessen, dass die Zulassung nur für Frankreich galt. Bis zur Einholung der erforderlichen Unterlagen untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Außerdem leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Fußgängerin angefahren Radeberg. Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Dr.-Albert-Dietze-Straße in Radeberg ist eine Frau verletzt worden. Die 36-Jährige überquerte bei Ampelgrün die Straße, als sie von einem Skoda angefahren wurden. Der 47-jährige Fahrer des Autos übersah beim Abbiegen vermutlich die rot geschaltete Ampel, heißt es von der Polizei. Die junge Frau zog sich bei dem Aufprall Verletzungen zu. Sie ließ sich in einem Krankenhaus behandeln.

Garagen aufgebrochen. Radeberg. Garagenknacker sind derzeit in Radeberg unterwegs. In den zurückliegenden Tagen brachen Unbekannte sowohl an der Wald- als auch an der Forststraße Garagen auf. Entwendet wurde nichts. Die Täter verursachten aber Sachschaden in Höhe von insgesamt 200 Euro.