Folgenreiche Pinkelpause

Polizei fängt Hunde ein Göda. Zwei Hunde haben sich am Freitag auf Pirsch begeben – ohne ihre Besitzer. Polizisten entdeckten der auffallend schwarz-weiß gefleckten Hund und seine Begleiterin in Spittwitz an der ehemaligen B 6. Mittels Blaulicht stoppten die Beamten kurz den Verkehr und drängten die Tiere in Richtung Leutwitz ab. Im Dorf wusste man sofort, wo ein „bunter Hund“ hingehören könnte. Während einer der Beamten die aufgelöste Hundehalterin aufsuchte und informierte, schnappte sein Kollege die Tiere. Überglücklich und mit Tränen in den Augen bedankte sich Frauchen für die unbeschadete Rückkehr ihres gefleckten Lieblings. Der Besitzer des zweiten Ausreißers kam den Polizisten schon entgegengelaufen, um seine Hundedame zu übernehmen.

Vorfahrt missachtet Schirgiswalde-Kirschau. 15000 Euro Schaden sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Donnerstagnachmittag in Halbendorf/Gebirge ereignet hat. Ein 66-Jähriger kam mit seinem Seat auf der Oberlausitzer Straße aus Richtung Cunewalde. An der Einmündung zur B 96 bog er nach links in Richtung Oppach ab – und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Dacia. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde die 68-jährige Beifahrerin des Seat verletzt.

Motorradfahrer schwer verletzt Neukirch. Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmorgen in Neukirch ereignet. Ein 49-Jähriger, der mit einer Suzuki auf der B 98 in Richtung Steinigtwolmsdorf fuhr, bemerkte einen vor ihm haltenden Ford zu spät. Bei dem Auffahrunfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 2.500 Euro.

Folgenreiche Notbremsung Bautzen. Ein Fahrrad und ein Renault sind am Donnerstagnachmittag in Bautzen zusammengestoßen – als Ergebnis einer Notbremsung, weil die Renaultfahrerin die Kollision mit einem anderen Fahrrad verhindern wollte. Die Renaultfahrerin war auf der Bertolt-Brecht-Straße aus Richtung Paulistraße unterwegs. Als sie nach rechts auf einen Parkplatz einbog, bemerkte sie eine Radfahrerin, die auf dem Fußweg unterwegs war. Sie bremste stark. Ein hinter dem Renault fahrender 29-jähriger Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Auto. Die Frau auf dem Fußweg setzte ihren Weg, ohne anzuhalten, fort. Der Kriminaldienst des Bautzener Polizeireviers ermittelt jetzt Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 03591 3560 zu melden