Folgenreiche Kontrollen

Radlerin verletzt Radeberg. Eine Radlerin ist am Dienstagmorgen in Radeberg bei einer Kollision mit einem Multicar verletzt worden. Die 30-Jährige fuhr auf der Agathe-Zeiss-Straße. In Höhe des Parkplatzes Dammweg wurde sie offenbar vom 57-jährigen Fahrer eines links abbiegenden Multicars übersehen. Das Fahrzeug erfasste die Frau, sie wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Mountainbike gestohlen Bautzen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Fahrraddiebe in den Kellervorraum eines Wohnhauses an der Dresdener Straße in Bautzen zugeschlagen. Die Unbekannten knackten das Gliederschloss eines schwarzmatt orangefarbenen Mountainbikes der Marke KTM. Es ist 1.700 Euro wert. Die Kripo ermittelt, bei der Fahndung können die Beamten auch auf die Rahmennummer des 29-Zoll-Rades zurückgreifen, denn der Eigentümer hatte sie notiert.

Mopedfahrer gestürzt Bautzen. Ein Mopedfahrer ist am Montagnachmittag mit einem haltenden Suzuki aufgefahren. Dabei wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte ihn. Der Schaden wird auf 900 Euro geschätzt. Weil der junge Mann offenbar unaufmerksam war, befasst sich jetzt auch die Bußgeldstelle mit dem Vorfall.

Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn Uhyst. Eine Frau ohne Fahrerlaubnis hat die Autobahnpolizei in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn erwischt. Sie saß am Steuer eines Chrysler und war Richtung Görlitz unterwegs, als die Beamten sie an der Abfahrt Uhyst kontrollierten. Damit war die Fahrt für sie zu Ende, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.