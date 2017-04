Folberner wollen Autos zu Schritt-Tempo zwingen Tempo 30 reicht den Anwohnern der Straße am Kindergarten nicht – denn es gibt keinen Fußweg zum Ausweichen.

Mathilde (10), Nora (8), Hanna (5), im Hintergrund Stefanie Besser mit Sohn Carl (7 Monate) auf der Straße „Am Kindergarten“. Hier steht zwar ein Tempo-30-Schild, es gilt aber nur im eingeengten Bereich – und die Blumenkübel wurde wegen des Winterdienstes entfernt. Also wird 50 gefahren.

Die Jungen machen Druck. Lukas Besser ist 33, Mathe-Lehrer am Landesgymnasium St. Afra, und hat selbst drei Kinder. Seit zwei Jahren wohnt er mit Frau Stefanie wieder in Folbern, wo er seine Kindheit verbrachte. Und seitdem stört es ihn, dass die Kinder auf der Straße „Am Kindergarten“ zur Seite springen müssen, wenn ein Auto angedüst kommt. Denn: Es gibt keinen Fußweg. Nur abgesetzte Grünstreifen. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Rentner eine unzumutbare Situation, wie Lukas Besser findet.

Deshalb hat er sich auf den Weg von Haus zu Haus gemacht, um Unterschriften für einen „verkehrsberuhigten Bereich“ zu sammeln, der hier entstehen soll. Die meisten, die er angetroffen hat, haben sofort unterschrieben. Die Unterschriften hat er jetzt ans Großenhainer Rathaus geschickt, damit man sich dort des Themas annimmt, und die Sache am Dienstag auch vorm Ortschaftsrat angesprochen. Warum das Problem so drückt, wird hier erst in der Diskussion deutlich.

Tempo 50 ist offiziell drin

Denn eigentlich steht an der Straße immerhin ein 30er-Schild. Nur muss sich keiner daran halten und viele tun es auch nicht. Das Zusatzschild „im eingeengten Bereich“ hebt die Tempo 30 kurioserweise nämlich wieder auf. Nur – die Straße ist nicht eingeengt. Die Blumenkübel, die die Straße zuletzt beruhigen sollten, wurden wieder entfernt, damit die Winterdienstfahrzeuge gerade Spur ziehen können. Also gilt auf der Anwohnerstraße regulär Tempo 50 – und die werden auch oft gefahren, ist sich Lukas Besser sicher.

Tatsächlich hat eine Verkehrszählung der Stadt gezeigt, es wird durchaus schneller gefahren. Ortschaftsrätin Cornelia Hirschnitz empfahl den Eltern daher, durchaus auch mal mit den Anwohnern zu sprechen. Auch da gibt es Temposünder, doch die meisten nutzen den Abzweig als „Umgehung“. „Das haben wir ja gemacht, aber das ist keine echte Lösung“, erwidert Lukas Besser deshalb. Ein verkehrsberuhigter Bereich wäre dagegen für ihn eine echte Lösung. Den Ortschaftsräten ist klar: Da gibt es vorher noch einiges zu klären. Zwar könnte die Stadt kurzerhand das Zusatzschild abschrauben und damit Tempo 30 durchsetzen, aber eine Verkehrsberuhigung ist eine ganz andere Sache. Denn da hängen ein paar Sachen dran, die vielleicht doch nicht allen Anwohnern schmecken dürften.

Zum einen Schrittfahren. Das mag noch angehen, doch richtig ungemütlich dürfte es bei dem Punkt werden, dass dann kein Auto mehr draußen an der Straße parken dürfte. Die Fahrzeuge müssten in den Grundstückseinfahrten stehen – oder, so der Vorschlag, auf dem Grünstreifen, den man schließlich auch selber pflegen müsse. Doch ob das überhaupt zulässig ist, muss jetzt erst geprüft werden. An dieser Stelle wird es auch für die Stadt interessant. Denn wenn auf der Straße keine Autos mehr stehen dürfen, betrifft das vor allem auch die Nutzer des Dorfgemeinschaftshauses.

Die Stadt müsste also möglicherweise im Grundstück weitere Parkflächen anlegen – und das kostet. Vielleicht ist genau das der Grund, weshalb Kämmerin Opitz sich das Anliegen der Folberner auch eher mit Bedacht anhörte. Cornelia Hirschnitz erinnerte auch daran, dass keiner der Anwohner vor gut zwei Jahren, zur Zeit des Abwasserbaus, Parkbuchten oder einen Gehweg vorm Haus haben wollte. Auch da spielten natürlich die Kosten eine Rolle. Am Gehweg- und Parkplatzbau hätten sich die Anlieger kostenmäßig beteiligen müssen. Cornelia Hirschnitz mahnt da auch etwas Ehrlichkeit zu sich selbst an.

Doch selbst damit ist das Problem nicht gelöst. Als Notvariante ginge vielleicht auch eine Einbahnstraßenregelung oder wenigstens Tempo 20, meint Lukas Besser. Auch das muss nun geprüft werden. Doch der große Wunsch bleibt natürlich ganz klar eine konsequente Verkehrsberuhigung. Neue Ideen sind gefragt.

