Förster warnen vor Sturmschäden Der Forstbezirk Bärenfels spricht nach massiven Sturmschäden in den Wäldern eine Warnung aus. Die Aufräumarbeiten werden Wochen dauern.

Die Schellermühlenstrasse bei Schellerhau: Umgestürzte Bäume blockieren einen Waldweg. © Forstbezirk Bärenfels

Sturmtief „Herwat“ hat am Wochenende auch im Forstbezirk Bärenfels gewütet. Sprecherin Kristina Funke sprach am Sonntagnachmittag von massiven Schäden in Höhe von 50000 bis 100000 Kubikmeter Holz, das bereits jetzt auf und entlang von Waldwegen herumliege. „Unsere Mitarbeiter waren praktisch alle draußen“, sagt sie. „Der Gesamtschaden steht zwar noch nicht fest. Wenn man aber bedenkt, dass bei uns pro Jahr regulär rund 130000 Kubikmeter gefällt werden, sollte das aktuelle Ausmaß klar sein.“

Es werde noch Wochen dauern, umgestürzte Bäume und herumliegende Äste zu entfernen und die Gefahren zu beseitigen. Der Forstbezirk warnt daher davor, die Wälder zu betreten. Dies sei aufgrund der derzeit unübersichtlichen Situation sehr gefährlich, so Kristina Funke. Besonders treffe vor allem auf die Gebiete rund um Rehefeld, Seyde, Bärenfels sowie Schellerhau zu, und im Tharandter Wald liege der Schadensschwerpunkt im Revier Naundorf. (skl)

