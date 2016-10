Förster beginnen mit der Holzernte In den Wäldern der Region werden die wertvollsten Bäumen gesucht. Sie sollen im Januar versteigert werden.

Mit dem Herbst kommen die Waldarbeiter. Baumfällarbeiten wie in der Vergangenheit hier im Tharandter Wald werden demnächst überall beginnen. © Frank Baldauf

Mit dem Laubfall beginnt in den sächsischen Wäldern die Suche nach den wertvollsten Hölzern. Die dicken und astfreien Eichen, Nussbäume, Eschen, Fichten, Lärchen und Douglasien sollen dann wieder im Januar bei der Säge- und Wertholzsubmission des Staatsbetriebs Sachsenforst versteigert werden. Die Förster rechnen mit etwa 1 200 Kubikmeter Holz, darunter echte Raritäten. Diese wertvollen Stämme werden meist von Möbel- und Musikinstrumentenbauern, Fassbindern sowie Furnierherstellern ersteigert. „Unsere Förster haben in den vergangenen Wochen ihre Reviere durchkämmt, um die besten Stämme auszuwählen“, teilt der Staatsbetrieb Sachsenforst mit. Auch in Privat-, Kirchen- und Kommunalwäldern wird nach begehrten Stämmen gesucht. Eingeschlagen werde das Holz ab Anfang November, heißt es aus der Behörde.

Nach Schätzungen werden jährlich mehr als 2,3 Millionen Kubikmeter Holz in Sachsens Wäldern geerntet. „Diese Menge ist jedoch kleiner als die Holzmenge, die im darauffolgenden Jahr wieder zuwächst“, sagt Klaus Kühling, Sprecher von Sachsenforst. Der Großteil der gefällten Bäume von guter bis mittelguter Qualität werde noch direkt im Wald verkauft und zumeist als Sägeholz verwendet. Holz von minderer Qualität findet Verwendung in der Industrie, beispielsweise in Zellstoffwerken. Nur die besten Stämme werden versteigert.

