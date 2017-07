Förderverein spendet für die Feuerwehr

Neugersdorf. Der Förderverein der Feuerwehr Neugersdorf hat während der Bierprobe an Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos) am Donnerstagabend eine Spende von 3 000 Euro überreicht. Darüber informiert Thomas Kriegel, Mitglied im Vereinsvorstand. Das Geld ist der Erlös, den der Förderverein beim Gierschdurfer Schissn im Vorjahr zusammengetragen hat. Die Spende kommt der Neugersdorfer Feuerwehr zugute. Auch in diesem Jahr werden die Mitglieder des Vereins den Erlös des Jacobimarktes spenden. „Eventuell heben wir das dann noch auf und geben später eine größere Summe für das neue Feuerwehrdepot“, sagt Thomas Kriegel.

An allen Tagen des Jacobimarktes ist am Depot allerhand los. Dafür ist es extra freigeräumt worden, und es gibt ein Festzelt. Die Feuerwehrfahrzeuge sind derweil anderswo untergebracht. Die Kameraden der Feuerwehren in Ebersbach und dem Umland haben für die Zeit des Jacobimarktes ihre besondere Einsatzbereitschaft zugesagt, betont Thomas Kriegel. (SZ/gla)

zur Startseite