Förderverein holt Mühlenexperten ran

Im Technischen Denkmal Neumannmühle im Kirnitzschtal herrscht derzeit Winterruhe. Erst zu Ostern beginnt die Saison wieder. Die Mitglieder des Fördervereins und ihre Helfer nutzen die Zwangspause, um einiges zu erneuern und wieder in Ordnung zu bringen. Sie nutzen die Zeit aber auch, um sich auf einen besonderen Höhepunkt vorzubereiten.

Am 19. April findet die Frühjahrstagung des Sächsischen Mühlenvereins statt – und zwar in Lichtenhain. Darüber informiert Manfred Heerlein, der Vorsitzende des Fördervereins Technisches Denkmal Neumannmühle. Er ist stolz darauf, als Verein die Tagung ausrichten zu können. Und da der Platz im Technischen Denkmal für so viele Mühlenexperten nicht ausreichen würde, treffen sie sich im Saal des ehemaligen Erbgerichtes in Lichtenhain, welcher dank Bert und Ilka Schäfer wieder für Veranstaltungen genutzt werden kann. Für die Mitglieder des Fördervereins ist das eine besondere Ehre, da sie sich über alle Widrigkeiten hinweg, wie zum Beispiel Hochwasser oder Mühlradschaden und Baumsturz um den Erhalt des Technischen Denkmals kümmern.

Im vergangenen Jahr haben sie zum Beispiel eine Ausstellung aus Anlass des 200. Todestages von Johann Gottlob Keller organisiert. In diesem Jahr wird es eine Ausstellung zu Robert Sputh sein, der im Jahr 1882 das Patent für den ersten Bierdeckel erhielt, also genau vor 135 Jahren. Auch diese Ausstellung wird derzeit durch den Förderverein vorbereitet. (SZ/aw)

