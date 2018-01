Förderverein der Feuerwehr als Bindeglied im Dorf Seit Ende März gibt es den Feuerwehrverein Westewitz/Großweitzschen. Er hat schon viel organisiert.

Marco Bohnstedt (links) und Lothar Fischer grillten für die Wanderer zum Männertag. Luca sorgte für die musikalische Unterhaltung. Die Versorgung zum Männertag war die erste Aktion des Feuerwehrvereins Westewitz/Großweitzschen nach seiner Gründung. © Archiv/Dietmar Thomas

Großweitzschen. Das Jahr hat kaum begonnen und schon steht die erste Veranstaltung des Feuerwehrvereins Westewitz/Großweitzschen an. Für Sonnabend haben die Vereinsmitglieder wieder ein Glühweinfest am Feuerwehrdepot in Westewitz geplant. Es ist das fünfte Mal in Folge. Los geht es um 17 Uhr. Dann gibt es nicht nur Glühwein, Kinderpunsch und Gegrilltes, sondern es soll auch eine Neuigkeit verkündet werden, auf die die Gäste gespannt sein dürfen. „Es wird ein Treffen zum Ausklingen des alten und Einstimmen in das neue Jahr“, so Vereinsvorsitzender Marc Bohnstedt.

Das Glühweinfest ist eine der vielen Veranstaltungen und Aktionen, die die Vereinsmitglieder organisiert, beziehungsweise unterstützt haben. Im Vordergrund des Vereinslebens steht immer das Gemeinschaftsgefühl. Das wird auch bei den Mitgliedern deutlich. Denn dem Feuerwehrverein gehören nicht nur Kameraden, sondern auch Bürger aus der Gemeinde und sogar darüber hinaus an. „Es ist schön, dass sich nicht nur Westewitzer bei uns wohlfühlen“, sagte Sven Krawczyk vom Verein.

Ziel des Vereins ist es, das Dorfleben mitzugestalten und mit den Einnahmen die Feuerwehr zu unterstützen. Außerdem seien die Veranstaltungen eine Möglichkeit, für die Dörfer zu werben und auf sie aufmerksam zu machen. Das betreffe nicht nur den Feuerwehrverein, sondern auch den SV Medizin Hochweitzschen und den Carnevalclub der Muldenschiffer. „Besonders deutlich wurde unser gemeinsames Handeln, als die erste Männermannschaft des SV Medizin Hochweitzschen in diesem Sommer den Kreismeistertitel gewann. Auf einem Plakat stand: Drei Vereine, eine Gemeinschaft“, so Krawczyk. Und so soll es auch künftig weiter gehandhabt werden.

Die Vereinsmitglieder, deren Zahl von 15 auf 22 gestiegen ist, können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die erste Aktion war kurz nach der Gründung die Versorgung von Wanderern am Männertag. Der Feuerwehrverein unterstützte das Hoffest des Landgutes Westewitz und organisierte mit den anderen beiden Vereinen im Dorf das Strohpuppenfest. „Wir legen immer einen Veranstalter fest, auch wenn alle mit anpacken“, so Marc Bohnstedt.

Er erinnert an die Aufstiegsfeier des SV Medizin, die Gruselwehr in Großweitzschen zu Halloween oder die Eröffnung der Karnevalsaison am Feuerwehrgerätehaus, zu der der Feuerwehrverein die Versorgung übernahm. Auch für dieses Jahr sind wieder einige Veranstaltungen geplant, so Bohnstedt. Wenn es schneien sollte, wird es auch wieder eine Rodelparty geben. Das müsse kurzfristig entschieden werden.

Glühweinfest des Feuerwehrvereins Westewitz/Großweitzschen am Sonnabend ab 17 Uhr am Feuerwehrdepot.

