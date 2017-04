Förderverein bezahlt Schülern Theater- und Museumsbesuch Für die Fünftklässler gibt es ein Bonusprogramm. Kultur wird besonders gefördert. Der Zuschuss für die Fahrtkosten wird künftig gestrichen.

Der Förderverein der Oberschule macht viele Ganztagsprojekte wie das Bogenschießen möglich. Foto: © Archivfoto: Dietmar Thomas

Ohne den Förderverein der Oberschule würde es viele Angebote nicht geben. So werden verschiedene Veranstaltungen wie das „Schultestival“ für die Viertklässler oder einige der 16 Ganztagsprojekte an der Oberschule finanziell unterstützt. Der Förderverein übernimmt teilweise die Sachkosten und die Honorare.

Ein Teil des Geldes wird bei der Aktion „Wir laufen für unsere Schule“ eingeworben, die ebenfalls vom Förderverein unterstützt wird. Auch das Geld vom Benefizkonzert der Gruppe Privileg wurde unter anderem dazu verwendet. „Es gibt viele Gelegenheiten, für die wir die Unterstützung des Fördervereins benötigen. Wir sind sehr froh, dass es ihn gibt“, so Schulleiterin Kerstin Wilde.

Vor einigen Jahren war der Verein besonders wichtig, als es um den Bestand der Schule ging. In dieser Zeit warben alle Oberschulen mit Bonusprogrammen. „Diese spielen jetzt kaum noch eine Rolle, da für Eltern und Schüler die Qualität des Unterrichts, das Schulklima und die Vielfalt der Ganztagsangebote wichtiger sind“, so Fördervereinschefin Silke Weise.

Weil sich die Bedingungen geändert und das Geld des Vereins allen Schülern zugute kommen soll, wurde ein neues Starterpaket für die Fünftklässler geschnürt. Das alte Bonusprogramm, bei dem einige Schüler Unterstützung für das Fahrgeld bekamen, endet in diesem Schuljahr. „Wir haben diesen Teil des Programms, der mehrere Tausend Euro gekostet hat, gestrichen. Zum einen war es uns nicht mehr möglich das Geld aufzubringen und zum anderen wollen wir mehreren Bedürfnissen gerecht werden. Wer die Fahrtkosten nicht zahlen kann, bekommt Unterstützung vom Amt“, so Silke Weise.

Doch es wurde nicht nur der Rotstift beim Bonusprogramm angesetzt. Neu ab kommendem Schuljahr ist, dass die Fünftklässler, die ein Schülerkonzert oder ein Museum besuchen, den Eintrittspreis bis zu einer Höhe von 15 Euro erstattet bekommen. „Die Schüler müssen die Eintrittskarte und die Bankdaten im Sekretariat abgeben. Dann wird das Geld überwiesen“, so die Fördervereinschefin. Wie bisher erhalten alle Fünftklässler ihren Jahresbeitrag für die Bibliothek zurück, wenn sie Mitglied sind. Auch hier muss der Beleg über die Zahlung im Sekretariat abgegeben werden. Das gilt ebenso für den Vereinsbeitrag. Der wird ebenfalls für die Fünftklässler vom Förderverein zurückerstattet.

Die Schüler können zehnmal kostenlos das Geringswalder Bad besuchen und bekommen den Schulplaner der Pestalozzi-Oberschule zur Verfügung gestellt. Mit seiner Hilfe erlenen sie mehr Eigenverantwortung und er gibt ihnen eine Struktur. Auf einen Blick können die Schüler in diesem alle wichtigen Kontakte erfassen. Auch die Telefonnummern des Hausmeisters, der Beratungslehrerin oder des Vorsitzenden und des Fördervereins stehen in dieser Liste. Wer noch einmal nachsehen will, was in der Hausordnung steht, braucht auch nur in den Planer zu schauen. Damit die Schüler einen Überblick über ihre Noten haben, können sie diese in einer entsprechenden Tabelle eintragen. Auch die Bonuspunkte können so festgehalten werden. Die gibt es für außerordentliche Leistungen außerhalb der Schule und sie können zum Beispiel eingelöst werden, wenn ein Punkt zur besseren Zensur fehlt. Auch eine Selbsteinschätzung des Arbeits- und Sozialverhaltens ist nach vorgegebenen Stichpunkten möglich.

Diesen Planer gibt es seit 2014. Er wird seitdem ständig auf den neusten Stand gebracht. „Ab Klasse sechs zahlen die Schüler einen Obolus. Den Rest übernimmt der Förderverein. Das ist für uns wichtig, weil der Planer gern von den Schülern genutzt wird“, so Silke Weise.

