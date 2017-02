Förderung ja oder nein? Für den Internetausbau müsste die Stadt eine halbe Million Euro aufbringen. Die Stadträte beraten in einer Sondersitzung.

Stellt die Stadt Waldheim einen Fördermittelantrag zum Breitbandausbau oder nicht? Zu dieser Frage müssen die Stadträte am Donnerstag bei ihrer Sondersitzung um 17 Uhr im Ratssaal eine Entscheidung treffen. Nach einer Studie, mit der die Stadt die Firma Tele Kabel Ingenieurgesellschaft (TKI) Chemnitz beauftragt hatte, würde es fünf Millionen Euro kosten, schnelles Internet bis in die Randgebiete zur Verfügung zu stellen. Der Eigenanteil der Stadt Waldheim würde zehn Prozent betragen, also eine halbe Million Euro. Das Ergebnis der Studie wurde in der Sitzung des Stadtrates am 9. Februar im nichtöffentlichen Teil vorgestellt und diskutiert.

Nun soll es in der Sondersitzung am Donnerstag noch einmal öffentlich erläutert werden. „Die Studie berücksichtigt auch Vorhaben der Netzbetreiber, schnelles Internet mit einer Rate von mindestens 30 Mbit anzubieten“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Der Ausbau erfolge innerhalb der nächsten drei Jahre. „Bezieht man diese Planungen mit ein, bleibt nur noch ein kleiner Rest an förderfähigen Gebieten“, so Ernst.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt der Sondersitzung geht es um das Stadt- und Museumshaus. Für die Möblierung der künftigen Stadtinformation muss ein Auftrag erteilt werden.

