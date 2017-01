Förderung futsch Horka hat sich um Mittel für den Breitbandausbau bemüht. Die gibt es jetzt nicht – aber schnelles Internet trotzdem.

Dieses spezielle Rohrsystem für die Verlegung von Glasfaserkabeln will die Telekom nicht einsetzen. Wo das Unternehmen Breitband ausbaut, setzt es auf Vectoring. Die Technologie funktioniert mit Kupferkabeln. © Jens Büttner/dpa

Wie die Menschen in Horka zu schnellem Internet kommen, ist immer noch nicht ganz klar. Besonders ärgert das Bürgermeister Christian Nitschke. Ende Oktober hat ihm der Landkreis mündlich mitgeteilt, dass ein großer Telefonanbieter in Horka und dem Ortsteil Mückenhain das Netz ausbauen will. Aus eigener Anstrengung. Der Name Telekom fällt. Mehr ist aber bisher für Christian Nitschke nicht zu erfahren gewesen.

Dabei ist für die Gemeinde sehr wichtig, ob und wann ein Unternehmen in den nächsten drei Jahren Schaufel und Kabel in die Hand nimmt. Denn damit kann die Gemeinde keine Fördergelder mehr von der Digitalen Offensive Sachsen (Dios) beantragen, dem Landesprogramm des Freistaats für den Breitbandausbau. Die Telekom will sich nicht genauer zu ihren Plänen äußern. „Unsere Ausbauvorhaben sind gegenüber dem Landkreis Görlitz kommuniziert und unterliegen aufgrund wettbewerblichen Aspekten der Verschwiegenheit“, schreibt Pressesprecher Georg von Wagner. „Zum gegebenen Zeitpunkt wird die Telekom auf die entsprechenden Gemeinden oder Städte zugehen.“

Das bedeutet nicht nur für Horka einen Rückschritt für ihren Einsatz um das Datennetz. Denn da in früheren Jahren sich keine Firma gefunden hat, die kleine Gemeinden in der Lausitz ausbauen wollte, sind schon erste Gelder verteilt worden. Auch einige andere Gemeinden wie Rietschen oder Boxberg haben sie schon dafür erhalten, jeweils in einer Analyse erfolgreich feststellen zu lassen, dass es in den Gemeinden überhaupt Bedarf für ein schnelles Netz gibt. Für alle anderen Gemeinden hat der Landkreis schließlich diese Arbeit übernommen.

Jetzt, da einige Kommunen doch von privater Hand ausgebaut werden sollen, ist wieder alles anders. „Unsere Bedarfsstudie ist dann erst einmal verlorene Mühe“, sagt Christian Nitschke, „ und dabei sind hierfür Fördergelder geflossen.“ Weitere Förderung ist wie gesagt ausgeschlossen. Nicht nur Horka ist davon betroffen, auch für Teile von Kodersdorf und von Niesky soll es Pläne eines Unternehmens geben.

Und eine wichtige Frage bleibt ungeklärt: Besonders brennt den Horkaern die Frage unter den Nägeln, welche Bandbreite sie nach dem Ausbau erhalten können. Denn hier gibt es auf der Ebene der Europäischen Union und in Deutschland unterschiedliche Ziele. Je nachdem soll die Bevölkerung mit 30 oder mit 50 Megabit Datenstrom pro Sekunde versorgt sein.

Auf Nachfrage beantwortet Susanne Hoffmann, Leiterin des Landratsbüros die Frage nach dem Mindeststandard: „Die Telekommunikationsunternehmen haben 2016 ihren Eigenausbau in den Gemeinden von mindestens 30 Megabit pro Sekunde in den kommenden drei Jahren angekündigt.“ Und Telekom-Sprecher Georg von Wagner teilt mit, dass das Unternehmen in der Regel durch Vectoring-Technologie ausbaut. Hier sei nicht zu befürchten, dass vonseiten der Technik das spätere Aufrüsten der Datenrate zum Problem wird. Die örtlichen Bedingungen spielten zwar immer eine Rolle dabei, wie hoch das Unternehmen gehen könne. aber letztlich hat die Telekom kein Interesse daran, den Datenstrom künstlich schmal zu halten. Aber ein Glasfasernetz kommt so nicht in die Gemeinde. Das bedeutet, dass die Gemeinde mit diesem Schritt nicht mehr selbst Herrin über ihr Internet ist und von einem Unternehmen abhängig. Aber laut Georg von Weber nimmt das Unternehmen den angegebenen Zeitraum zum Ausbau ernst. „Eine rechtliche Verpflichtung zum Ausbau besteht allerdings für die Telekommunikationsunternehmen nicht“, so Susanne Hoffmann aus dem Landratsamt.

Aber nicht nur der Telefonriese Telekom ist interessiert an Horka. Das Görlitzer Unternehmen Speedloc möchte über Richtfunk in Biehain schnellen Datenverkehr verbreiten. Dazu braucht es eine Sichtverbindung zwischen einem Sender und einem erhöhten Punkt im Horkaer Ortsteil – hierfür ist der Feuerwachturm im Gespräch. Auch andere Gemeinden wie Hohendubrau und Waldhufen sind so schon durch NetCommunity zu Breitband gekommen.

