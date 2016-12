Förderung des Internationalen Gartens umstritten Während sich die Initiatoren kämpferisch geben, weisen andere Engagierte auf hausgemachte Probleme hin.

Geteilt fallen die Reaktionen auf die Nachricht aus, dass das im April gestartete Projekt des Bündnisses Buntes Meißen „Internationaler Garten“ im nächsten Jahr wegen ausbleibender Fördergelder durch die Sächsische Aufbaubank (SAB) auf der Kippe steht (die SZ berichtete). So bekräftigt Buntes Meißen auf seiner Facebook-Seite, dass die Situation zwar schwierig sei, da sich das Projekt noch nicht eigenständig trägt. Trotzdem ist man weit davon entfernt, zu resignieren: „Wir geben nicht auf und werden nach alternativen Fördermöglichkeiten suchen. Wir werden nicht zulassen, dass dieses tolle Projekt stirbt und hoffen da auch auf Eure Unterstützung. Vorbei ist es also noch lange nicht!“, heißt es in einem Statement.

Vom Vorsitzenden des Bündnisses, Pfarrer Bernd Oehler heißt es, es sei eine große Aufgabe eine dauerhafte niedrigschwellige Integrations- und Begegnungsmöglichkeit zu schaffen. „Diese Aufgabe kann kein Hobby Einzelner sein, sondern bedarf auch der öffentlichen Förderung. Das wurde von uns im Stadtrat vorgestellt“, so Oehler. Das Bündnis Buntes Meißen sei auf geteilte Verantwortung angewiesen. „Nur wenn wir unsere Werte glaubwürdig leben, werden wir unsere Gesellschaft lebensfreundlich gestalten. So möchte ich in das Neue Jahr gehen.“ Kritischere Töne schlägt FDP-Stadtrat Martin Bahrmann auf Facebook an. Er erinnere sich noch gut an die Diskussionen im Stadtrat wegen der Größe des Grundstücks für den Internationalen Garten. BMX-Fahrer und andere hätten im Frühjahr alles räumen müssen, weil kein anderer Verein aus unterschiedlichsten Gründen auf der Fläche sein sollte. Darum wirke der Ansatz des Bündnisses, die Fläche sukzessive nicht nur als Ort der Begegnung von Flüchtlingen und Einheimischen, sondern wieder als Freizeitfläche für viele zu verstehen, „wie Hohn“, so Bahrmann.

Eine Mitarbeiterin des DRK Ortsvereins Klipphausen schrieb: „Wir als Ortsverein müssen unsere Unkosten für Ausrüstung und Ausbildung selbst erarbeiten. Vielleicht sollte das Bunte Meißen Mitgliedsbeiträge erheben bzw. ein Entgelt verlangen für Sprachkurse. Dann könnte die Sprachlehrerin selbst finanziert werden. Unsere Förderung durch unseren Kreisverband beträgt 200 Euro im Jahr. Das reicht nicht mal für die Einkleidung eines Sani.“ (SZ/mhe)

