Förderschule wird saniert Vieles an der Schule wurde gleich nach der Wende gemacht. Jetzt wird es wieder Zeit.

Blick auf die Förderschule am Remonteplatz in Großenhain. © Archiv/Brühl

Großenhain. Eine Brandverhütungsschau in der Förderschule hat es an den Tag gebracht: Die Alarmanlage muss ausgetauscht werden. In der Vorlage für die Stadträte heißt es wörtlich: Es „wird nur eine eingeschränkte Wirksamkeit bescheinigt“, und weiter heißt es „der Prüfer zeigte Bedenken gegen den Betrieb und die bestimmungsmäßige Nutzung der Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage“. Was konkret veraltet ist, teilte die Stadt nicht mit. Außerdem muss die 1992/93 installierte Heizung erneuert werden. Das bezieht sich vor allem auf einen maroden Ölkessel. An der restlichen Heizanlage werden lediglich Reparaturen ausgeführt. Zudem bekommt der Hortverein „Miteinander“ den seit 2016 geplanten Büro- und Besprechungsraum, um neben der alltäglichen Arbeit auch persönliche Gespräche führen zu können.

Bei dieser Gelegenheit werden Fußbodenbeläge erneuert, und es wird gemalert. Der zweite Pausenhof bekommt ein entsprechendes Spielgerät. Die Gesamtkosten betragen 879 400 Euro. Das Vorhaben soll über den Stadtumbau Ost, Fördergebiet „Äußerer Stadtring 2012-2020“ zu zwei Dritteln gefördert werden, inklusive Planung, aber keine Ausstattung. (ulb)

zur Startseite