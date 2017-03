Förderschüler überraschen Senioren im Pflegeheim Das Neustädter ASB-Heim und die Förderschule in Ehrenberg arbeiten eng zusammen. Jetzt haben sich Schüler revanchiert.

Förderschüler singen den Senioren ein Ständchen. © Christian Kowalow

Die Bewohner des ASB-Seniorenpflegeheimes an der Berthelsdorfer Straße in Neustadt haben am Mittwoch überraschenden Besuch bekommen. Jugendliche der Förderschule Ehrenberg studierten für die Senioren ein Programm ein und sangen Lieder. Es war ein Dankeschön an sie und die Mitarbeiter des Hauses, denn die Förderschüler sind regelmäßig in dem Neustädter Pflegeheim zu Gast. Im Rahmen der Berufsorientierung besuchen Mädchen und Jungen im zweiwöchigen Rhythmus die ASB-Einrichtung. Sie schauen den Pflegern bei der täglichen Arbeit über die Schulter und lernen dadurch den Beruf näher kennen. Das soll ihnen bei der Wahl des späteren Berufs helfen.

Der aktuelle Besuch hängt allerdings mit einem anderen Grund zusammen: Im Rahmen des fächerverbindenden Unterrichts beschäftigten sich die Jugendlichen mit dem Thema „Abenteuer Mensch“. Um sich diesem zu nähern, luden sich die Neuntklässler in das Neustädter ASB-Seniorenpflegeheim ein. „Wir haben ihnen das komplette Haus gezeigt und die unterschiedlichen Arbeitsbereiche vorgestellt“, erzählt Heimleiter Christian Kowalow. Einen ganzen Tag lang waren die Förderschüler vor Ort und beteiligten sich sogar an der Tagesgestaltung. Sie machten bei einem Spielevormittag für die Senioren mit. „Der Besuch hat ihnen so gut gefallen, dass sie sich mit einem eigenen Programm revanchieren wollten“, schildert Kowalow. Die Jugendlichen studierten deshalb zum Thema Frühling passende Lieder und Gedichte ein. Am Mittwoch hatten sie schließlich ihren großen Auftritt. „Den Bewohnern hat es sehr gut gefallen“, sagt Christian Kowalow und bedankt sich bei den Schülern.

Das Neustädter Seniorenpflegeheim wurde 1999 als Ersatzneubau für zwei geschlossene Einrichtungen eröffnet. Das Haus verfügt über 36 Einzelzimmer sowie 14 Doppelzimmer. Die Räume verteilen sich über drei Etagen, die mit einem Fahrstuhl erreichbar sind. Die Zimmer liegen mit einer Größe von über 20 Quadratmetern über den normalen Standards von Pflegeheimen.

