Förderschüler siegen bei Regionalfinale Am 15. Juni 2017 haben die besten Leichtathleten einen Termin: Sie fahren zum Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“.

Auch beim Staffellauf waren die Roßweiner Förderschüler vorn. © Symbolfoto/SZ-Archiv

Die eigentlichen olympischen Spiele liegen noch gar nicht so lange zurück. Da trainieren die Sportler schon für den nächsten derartigen Höhepunkt. So heißt auch eine Aktion für die Jugend. Dahinter verbergen sich Schulsportwettbewerbe in Sachsen. An denen haben Schüler der Albert-Schweitzer-Schule in Roßwein in diesem Jahr zum dritten Mal teilgenommen. „Nachdem wir zweimal auf dem dritten Platz gelandet sind, haben wir diesmal gesiegt“, berichtet Michael Koslowski. Er ist einer der Sportlehrer an der Förderschule und hat die Schüler jetzt zum Regionalfinale nach Chemnitz begleitet.

Angetreten sind 13 Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Sie mussten sich in den bekannten Leichtathletik-Disziplinen beweisen: 100-Meter-Sprint, Kugelstoßen, 800-Meter- sowie Staffellauf und Ballweitwurf. Es gab eine Einzel- und eine Gesamtwertung, aus der die Roßweiner Förderschüler am erfolgreichsten hervorgingen.

Mit zum Regionalfinale fahren durfte, wer sich im Vorfeld im Sportunterricht für den Wettstreit qualifiziert hatte, erklärt Michael Koslowski die Verfahrensweise. Nun haben die besten Leichtathleten schon den nächsten Sporttermin: Am 15. Juni nächsten Jahres starten sie beim Landesfinale. Das wird kurz vor Schuljahresabschluss in Dresden ausgetragen.

zur Startseite