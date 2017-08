Förderschüler beim Auszug Beim Kamenzer Forstfest sind ausdrücklich auch Schüler von Förderschulen willkommen.

Das Forstfest lockt jährlich Tausende nach Kamenz. An dem Umzügen können alle Schüler teilnehmen. © René Plaul

Sowohl das Forstfestkomitee, als auch der Förderverein begrüßen es, wenn Förderschüler an den Umzügen teilnehmen wollen. Dafür gibt es zwei Wege, so Rathaussprecher Thomas Käppler. Förderschulen können schon länger teilnehmen, wenn dies von den Eltern gewollt ist und es durch diese abgesichert werden kann. Außerdem bestehe die Möglichkeit, dass einzelne Schülerinnen und Schüler der Förderschulen bei anderen Schulen in deren Marschblöcke eingebunden werden. Eine Anmeldung sei erforderlich, da mitunter spezifische Bedingungen zu berücksichtigen sind. „Vereinzelt hat es das auch schon gegeben.“ Die Förderschulen seien informiert, manche hätten auf die Möglichkeit auch in Elternbriefen extra hingewiesen. Die Eltern konnten sich dann an genannte Ansprechpartner wenden. In diesem Jahr sind z. B. im Block der Grundschule „Am Forst“ ein Kind im Rollstuhl und fünf weitere Kinder aus Förderschulen dabei. (SZ)

