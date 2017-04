Förderprojekte im Blick

Das Regionalmanagement des Elbe-Röder-Dreiecks lädt wiederholt zu einer Busrundfahrt ein, bei der realisierte Förderprojekte der ländlichen Entwicklung vor Ort besichtigt werden. Die Tour findet am Mittwoch, 26. April, von 8.30 bis gegen 15.30 Uhr statt. Treffpunkt ist das Technologiezentrum Glaubitz (TGZ), Industriestraße A 11. Anmeldungen sind bis Montag, 17. April, unter Tel. 035265 51203 oder per E-Mail an vetter@elbe-roeder.de möglich. Eingeladen sind Interessierte, die sich ein Bild von den Einsatzmöglichkeiten von Fördermitteln machen wollen oder selbst ein Projekt planen. (SZ)

zur Startseite