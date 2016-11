Förderpraktik bringt schwache Städte in Bedrängnis Kommunen müssen Fördergeld vorfinanzieren. Leisnig kann das nicht ohne Kredite und bleibt auf den Zinsen dafür sitzen.

Warum ist das so? Diese Frage haben sich Stadträte schon häufiger gestellt. Meist ging es ums Geld und wie das von oben nach unten verteilt wird. Antworten erhofften sich Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter von denjenigen, die im Freistaat Politik machen und mitentscheiden. Den Fragen stellten sich am Dienstagabend in Leisnig vier Landespolitiker: Sven Liebhauser (CDU), Henning Homann (SPD), Sebastian Scheel (Die Linke) sowie Wolfram Günther (Grüne).

Vor allem Leisniger haben dabei Probleme angebracht. Auch Vertreter aus den übrigen Städtebund-Kommunen waren angesprochen. Mit vier Harthaern war die Beteiligung aus den Nachbarkommunen aber übersichtlich. Dabei dürften auch dort manche Ratsmitglieder sauer darüber sein, dass die Städte in der Region den Löwenanteil an den Kosten für die Kinderbetreuung tragen, während der Landesanteil nur unwesentlich steigt. Doch allein darum ging es in der Diskussion in Leisnig nicht. Kassenleiterin Andrea Graupner und Bauamtsleiter Thomas Schröder sprachen an, was beispielsweise auch der Roßweiner Kämmerin Heidi Roßberg zu schaffen macht: dass die Kommunen sowohl bei der Hochwasserschadensbeseitigung als auch bei Programmen wie „Brücken in die Zukunft“ das Geld vorstrecken müssen.

Für Leisnig heißt das konkret, die Kommune muss Kredite aufnehmen, um die Firmen, die Hochwasserschäden beseitigen, zu bezahlen. Danach werden die Rechnungen bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) oder dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eingereicht. Den Kommunen allerdings wird danach nur ein Abschlag auf bewilligte Förderung gewährt. Den Rest bekommen sie erst nach der Abschlussprüfung.

Weil das so praktiziert wird, musste Leisnig inzwischen den bewilligten Kassenkreditrahmen überziehen. Das blockiert, ist mit großem Aufwand verbunden und: „Die Zinsen bleiben an uns hängen, die bezahlt uns niemand“, schilderte Andrea Graupner die schwierige Situation. Ähnlich verhält es sich auch bei Förderprogrammen. Nach Abschluss der Schadensbeseitigung bleibt das Problem also bestehen.

Die Notlage, in die Leisnig durch die Abrechnungspraxis gerät, hängt mit der insgesamt schwierigen Haushaltslage zusammen. Kommunen, die möglicherweise noch über Rücklagen oder größeren Handlungsspielraum verfügen, mögen mit der Abrechnungsweise durchaus gut zurechtkommen. Leisnig verursacht sie Kosten für Zinsen. „Denn wir haben keine Rücklagen“, so Bürgermeister Tobias Goth (CDU).

Schindluder nach 2002 getrieben

Die neue Abrechnungspraxis begründeten fast alle Landtagsabgeordneten mit Erfahrungen nach der Flut 2002. Auf konkrete Beispiele wollte niemand eingehen. „Es ist damals Schindluder getrieben worden“, erklärte Henning Homann. Die Verwaltung von Leisnig fühlt sich da keineswegs angesprochen. „Wir haben nach 2002 für die Hochwasserschadensbeseitigung sechs Millionen Euro eingesetzt und gerade mal 8 000 Euro zurückzahlen müssen“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder. Er findet, da müsse es einen vertrauensvolleren Umgang geben. Dass es offenbar an Vertrauen in sämtliche Ebenen der Politik mangelt, hatte Henning Homann kurz zuvor festgestellt.

„Das Problem der Zwischenfinanzierung begegnet mir immer häufiger“, bestätigte Wolfram Günther. Weil die auch von Umweltvereinen oder Landwirten nicht zu bewerkstelligen sei, seien Projekte durchaus schon auf der Strecke geblieben.

Fehlentscheidung muss möglich sein

„Wir müssen sehen, wie wir da helfen, was wir tun können“, so Homann. Sebastian Scheel ist ähnlicher Meinung: „Wir müssen damit klarkommen, dass es auch einmal Fehlverwendungen geben wird.“ Ob es insgesamt eine Änderung im Abrechnungsmodus geben kann und wird, das konnte keiner der Männer sagen.

„Wir haben auch nicht auf alles eine Antwort“ – das war am Ende das Eingeständnis von Links- und Grünenpolitiker gleichermaßen. Darauf wollen es die Landtagsabgeordneten nicht bewenden lassen. Sie forderten die Abgeordneten und Bürgermeister auf, Probleme anzusprechen, auch mit Unterstützung von kommunalen Spitzenverbänden wie dem Städte- und Gemeindetag. Günther zeigte sich seiner Oppositionsrolle bewusst, aber hartnäckig. Da müssten Probleme eben so lange auf den Tisch gepackt werden, bis sie durchgedrungen sind. Sebastian Scheel sprach davon, dass es über bestimmte Dinge wie die prozentuale Finanzverteilung oder auch Fehlentscheidungen beim Fördergeldeinsatz keine Diskussionskultur gibt. Auch das könne sich nur ändern, wenn es Unterstützung für diesen Änderungswunsch gibt.

„Dieser Abend sollte der Anfang dafür sein, dass wir im Gespräch bleiben“, so der Leisniger Stadtrat Dieter Kunadt (Linke). Auch Homann schlug regelmäßige Treffen vor, um in Kontakt zu bleiben und etwas gegen das angeschlagene Vertrauensverhältnis zu tun.

