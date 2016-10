Förderpaket für kaputte Straßen Die Stadt investiert dieses Jahr fast eine Viertel Million Euro in Sanierungen – unter anderem an der Bischofswerdaer Straße.

Die Stadt Neustadt wird bis zum Jahresende rund 230 000 Euro in die Erneuerung von Straßen und Radwegen stecken. Das Decklagenprogramm besteht zu einem Teil aus Fördergeldern. Etwa 173 000 Euro beträgt diese Summe. Von dem Geld profitiert haben beispielsweise die Krumhermsdorfer. Dort wurde der Fußweg entlang der Hauptstraße neu gebaut, konkret im Bereich von der Krumhermsdorfer Feuerwehr bis zur Schönbacher Straße. Außerdem wurde im August die Straße „Am Bahnhof“ saniert, vom Dorfplatz bis zum Ulbersdorfer Weg.

Die Bauarbeiten gehen seit dieser Woche an drei anderen Standorten weiter. Dazu gehört ein etwa 350 Meter langer Abschnitt der Bischofswerdaer Straße in Berthelsdorf. Zwischen der Hausnummer 94 und 114 wird die Fahrbahn erneuert. Es ist ein erster Bauabschnitt, denn eigentlich soll die Bischofswerdaer Straße im gesamten Ort saniert werden. Die Trasse wurde in den Neunzigerjahren zuletzt saniert. Sie war bis zur Eröffnung der Ortsumfahrung Berthelsdorf die schnellste Verbindung in Richtung Bischofswerda. Auf dem Programm stehen außerdem die Schillerstraße und der Anbau am Hirtenberg in Neustadt sowie der Radweg zwischen der Heinrich-Heine-Straße und dem Kirchsteig in Polenz.

Auf den drei betroffenen Abschnitten wurde diese Woche bereits der alte Asphalt abgefräst. Die Regenentwässerung und die Bordsteine sind ebenfalls entfernt worden. Die Straßen mussten deshalb voll gesperrt werden. Die Kommune nutzt die Herbstferien, um mit den Projekten fertig zu werden. Die Bauarbeiten sollen spätestens bis zum 14. Oktober beendet sein, damit Busse und der restliche Verkehr nach den Ferien wieder problemlos fließen können.

