Fördermittelrekord für Schulcampus

Der Freistaat fördert den Bau des Schulcampus Pieschen mit 46 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. So eine hohe Summe gab es noch nie für ein Schulbauvorhaben der Landeshauptstadt. Allerdings ist es auch Dresdens größter Schulneubau, der an der Gehestraße entsteht.

Ab dem Schuljahr 2019/20 sollen an der Ecke zur Erfurter Straße rund 750 Oberschüler, 1 000 Gymnasiasten sowie zahlreiche Abendoberschüler lernen. Das Gymnasium Pieschen und die 145. Oberschule wurden zwar schon im vergangenen Jahr gegründet. Die Schüler ziehen aber erst im kommenden Jahr an die Gehestraße, wenn der Neubaukomplex fertig ist. Die Arbeiten für diesen haben im Februar vergangenen Jahres begonnen. Insgesamt werden rund 75 Millionen Euro in das Vorhaben investiert. Dafür werden auch zwei Sporthallen auf dem ehemaligen Bahngelände in Pieschen errichtet.

Eine vergleichbare Größe wird nur der neue Schulcampus haben, der derzeit auf dem Gelände des Alten Straßenbahnhofs Tolkewitz errichtet wird. Dieser soll bereits Mitte dieses Jahres fertig sein. (SZ/sh)

