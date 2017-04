Fördermittel für Schulen Der Zuschuss wurde genehmigt. Nun können in Stolpen die Oberschule und die Basaltus-Grundschule saniert werden.

In der Ludwig-Renn-Oberschule sollen mit den Fördermitteln die Sanitäranlagen und Fenster erneuert werden. © Archivfoto/Dirk Zschiedrich

Im Stolpener Rathaus sind zwei Fördermittelbescheide für die Umsetzung des Investitionspaketes eingetroffen. Bestätigt wurden 127 239 Euro Fördermittel für die Erneuerung der Sanitäranlagen einschließlich der Fenster in der Ludwig-Renn-Oberschule. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 169 652 Euro. Umgesetzt wird das Vorhaben im Jahr 2018. Geld gibt es auch für die Basaltus-Grundschule in Stolpen. Hier werden die Sanitäranlagen und die Fenster saniert. Das kostet rund 160 000 Euro. Fördermittel dafür wurden in Höhe von 120 000 Euro bestätigt. Die Bauarbeiten sind für 2019 geplant.

Die Stadt Stolpen kann mit dem Investitionspaket, welches Bund und Land für die Kommunen geschnürt haben, und den Eigenmitteln zusätzlich insgesamt 439 000 Euro umsetzen. Von dem Geld wird unter anderem noch das Spielfeld auf dem Sportplatz Langenwolmsdorf saniert. (SZ/aw)

