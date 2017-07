Fördermittel für Feuerwehr bewilligt Das Bangen hat ein Ende. Dieser Tage flatterte der Förderbescheid zur Pretzschendorfer Ortsfeuerwehr in der Gemeinde ein.

© dpa

Klingenberg. Die Gemeinde Klingenberg hat am Donnerstag den Fördermittelbescheid für das neue Löschgruppenfahrzeug erhalten, das die Ortsfeuerwehr Pretzschendorf bekommen soll. Wie Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) mitteilt, rechnet die Gemeinde mit Gesamtkosten von rund 314 000 Euro. Davon fördert der Freistaat Sachsen 126 000 Euro. Um das Fahrzeug zu finanzieren, stellt die Gemeinde für die Jahre 2017 und 2018 Eigenmittel in Höhe von insgesamt rund 188 000 Euro bereit. Das neue Löschfahrzeug soll zwei ältere Fahrzeuge ersetzen, die dann außer Dienst gestellt werden. Mit der geplanten Technik könne dann wirkungsvoller im Brand-, Rettungs-, und Katastrophenfall reagiert werden. „Ich hoffe, dass mit der Beschaffung vielleicht auch das Interesse von Jugendlichen im Ort geweckt wird, die bis heute noch nicht in der Feuerwehr sind“, so Schreckenbach. (SZ/aeh)

