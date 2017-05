Fördermittel für die Region Kamenz Der Landtag hat Geld für drei Vorhaben in Pulsnitz, Kamenz und Großröhrsdorf freigegeben.

Die Kamenzer Region bekommt Fördermittel. © dpa

Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages hat jetzt drei Anträgen der Staatsregierung für die Bewilligung von Mitteln aus dem Zukunftssicherungsfonds für die Kamenzer Region zugestimmt. Damit können wichtige Maßnahmen beim Schulbau sowie beim Straßen- und Brückenbau in Kamenz, Großröhrsdorf und Pulsnitz mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 366 000 Euro umgesetzt werden.

In Kamenz wird die Neugestaltung des Schulplatzes an der Grundschule am Forst mit 231 000 Euro, in Großröhrsdorf die Sanierung der Brücke über die Große Röder mit 20 000 Euro sowie in Pulsnitz die Änderung eines Bahnüberganges mit 115 000 Euro gefördert. Wahlkreisabgeordneter Aloysius Mikwauschk: „Der Zukunftssicherungsfonds wurde auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion mit dem Doppelhaushalt 2013/14 eingerichtet, um langfristige Investitionen auch über den aktuellen Haushalt hinaus abzusichern.“ (szo)

